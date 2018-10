Conmovedor Lady Gaga relató que fue violada a los 19 años







17/10/2018 - 17:02:47

Notitarde.- La rubia e icono del pop, Lady Gaga, está herida por una un episodio que aborrece desde los 19 años. A la estrella de la música le cuesta descansar durante las noches en su habitación.



No logra conciliar el sueño. Los insomnios perturban su tranquilad, anhela en cualquier momento reciba el perdón de un hombre que, por estar involucrado en la industria del entretenimiento la violó.



Desde muy joven le ha costado ser una mujer gentil. A pesar que se refugia en el arte; no logra superar definitivamente las imágenes de unas manos “crueles” que se apoderaron de su cuerpo.



Lady Gaga siente temor



La artista siente algo de temor en cada momento cuando se dirige a su fanaticada. Tiene un estandarte espiritual que la simboliza de “superviviente de una agresión sexual”. Sin embargo se reserva el nombre del sujeto que “bruscamente” la tocó.



Un día antes de recibir el galardón como la “Mujer del Año en Hollywood”, se miró detenidamente frente al espejo. Una voz interior la convenció de relatar el testimonio del “macabro suceso”.



Poco a poco, sintió que su historia pudiera ser una fuente de inspiración para aquellas que fueron abusadas.



Pero antes tenías que seleccionar cuáles serían los atuendos que utilizaría para esa gala en la ciudad de Los Ángeles.



Sacó de su “lujoso” closet un pantalón plateado. Con esto representaría la falta de hombría que hay en el mundo del espectáculo.



Confesó frente a una multitud que fotografiaba cada gesto que ella hacia frente al micrófono que, no es lo “suficiente valiente” para delatar al agresor de su juventud. Dijo que la culpa la persigue en sus momentos de soledad.



En el conmovedor relato aseguró que le pidió ayuda a los altos ejecutivos del entretenimiento por el abuso que sufrió.



Pese al llamado de auxilio de la joven, los gerentes le dieron la espalda e ignoraron sus súplicas.



Los reporteros y fanáticos de la artista guardaron silencio por un minuto. Otros lloraron y se apoderaron del dolor que persigue a esta estrella del pop.