West y Kardashian regalaron zapatos autografiados al presidente de Uganda







17/10/2018 - 17:01:52

Notitarde.- El cantante estadounidense Kanye West y su esposa Kim Kardashian se reunieron con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni de 74 años, en el marco de su visita al país africano.



En la cita el rapero West le entregó al mandatario ugandés, que lleva 32 años en el poder, un par de zapatos blancos firmados por él y Kardashian. A cambio, el matrimonio recibió nombres ugandeses.



El músico de 41 años llegó a Uganda el viernes acompañado por su familia para cumplir una reciente promesa de visitar África.



West y Kardashian y North, la hija de ambos, arribaron a Uganda con fines turísticos y visitaron un parque nacional reseño un reporte de Associated Press.



Aunque el director general adjunto de Turismo de Uganda, John Sempebwa, informó que el rapero no tenía previsto reunirse con políticos ugandeses durante su estancia, Museveni, divulgó a través de Twitter que se había reunido con West y su esposa.



“Doy la bienvenida a Uganda a las estrellas del entretenimiento Kanye West y @KimKardashian. He mantenido fructíferas conversaciones con los dos sobre cómo promocionar el turismo de Uganda y las artes”, escribió el presidente.