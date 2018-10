Luis Fonsi estampó su nombre en Los Récords Guinness





17/10/2018 - 17:00:56

Notitarde.- Luis Fonsi no puede contener la alegría que desprende su pecho. La noticia de que es el nuevo acreedor de siete Récords Guinness por su contagioso tema “Despacito”, lo tiene conmocionado.



Jamás pensó que esta canción urbana se virilizara en las diversas culturas. Esta melodía ha sido versionada en numerosos idiomas; hazaña que le dio un puesto en el emblemático libro de los récords mundiales.



El boricua se regocija junto a su paisano Daddy Yankee por este triunfo. La emoción la desbordan por las aguas digitales; manantiales que son uno de los refugios de los dos artistas, desde allí se comunicaron con sus fieles seguidores sobre este acontecimiento.



“Despacito”, tema que fue grabado en los enigmáticos paisajes que ofrece la isla de Puerto Rico, fue el epicentro para que los cantantes dieran a conocer cómo son los rasgos que poseen los oriundos de este encantador lugar.



Los expertos en producciones de videoclips zarparon a las orillas de la isla, para darle un abanico de ideas a los cantautores para el audiovisual.



Por decisión unánime hicieron las primeras tomas. Los nativos del lugar suspiran por el caminar de la modelo Zuleyka Rivera.



Ella encienda las llamas del amor entre la multitud. Hechiza a los protagonistas del video. Al concluir la tonada de esta música, todos arman una monumental fiesta latina.



Luis Fonsi en los Récords Guinness



A los pocos días de haber masterizado “Despacito” en la Plataforma de YouTube, la audiencia quedó contagiada por la variedad de ritmos que vieron en los cuatro minutos que dura el audiovisual.



Sin embargo, los dos regatonearos no obtuvieron una estatuilla en la ceremonia de los Premios Grammy, festejada en la Gran Manzana.



La hazaña conquistada en los Records Guinness forma parte de los infinitos consuelos que tendrán estos puertoriqueños



Ver esta publicación en Instagram Ayer @guinnessworldrecords me sorprendió con estos 7 reconocimientos. Me siento muy honrado de ser parte de la familia de GUINNESS WORLD RECORDS. Despacito, rompió 7 títulos de GUINNESS WORLD RECORDS en un año y esto es gracias a ustedes. ¡Gracias a todos los que trabajaron para lograr este éxito! Gracias @daddyyankee, los comparto contigo brother 🙌🏽 Gracias @justinbieber, @erikaender @andrestorrest, #mauriciorengifo @elasticpeople #OficialmenteAsombroso #guinnessworldrecords Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 17 Oct, 2018 a las 5:20 PDT