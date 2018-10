Creadores de Sherlock preparan serie sobre Drácula con la BBC y Netflix







17/10/2018 - 16:51:40

Notitarde.- Los creadores de la serie Sherlock, luego de adaptar con gran éxito el clásico de Sherlock Holmes, ahora están detrás de un nuevo proyecto, producido y financiado por la BBC y Netflix.



Steven Moffat y Mark Gatiss, están desarrollando una serie de tres capítulos inspirada en la novela Drácula de Bram Stoker, la cual será transmitida en Netflix.



Gatiss y Moffat están trabajando en esta nueva versión de Drácula, que estará ambientada en 1897, cuando el vampiro cambiará su Transilvania por el Londres victoriano, donde se instalará para horror de los ciudadanos.



Cabe destacar, que Drácula será un coproducción entre la BBC y Netflix y contará la historia desde un punto de vista en que “reintroducirá al televidente al mundo a Drácula, el vampiro que hizo del mal algo sexy”.



Hasta ahora, no se han compartido mayores detalles de lo que será esta miniserie pero sí se sabe que cada capítulo tendrá una duración de hora y media.



Con la producción de la BBC One y la distribución de Netflix se espera que las nuevas películas, que aún no tienen fecha, puedan verse en casi todo el mundo.