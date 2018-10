Las ventajas del nuevo condón que se lubrica a sí mismo mientras tienes sexo







17/10/2018 - 16:30:18

BBC.- Los científicos dicen que han encontrado una manera de hacer los condones más atractivos: hacer que se vuelvan más resbaladizos al contacto.



Un equipo de investigadores respaldado por la Fundación Bill y Melinda Gates asegura haber desarrollado una capa especial y duradera para que los preservativos sean más fáciles de usar, al ser más resbaladiza.



De esta manera esperan aumentar su uso y evitar los embarazos no deseados, así como prevenir mejor las enfermedades de transmisión



Cuando un condón no está lo suficientemente lubricado, el sexo puede resultar doloroso y además el preservativo puede romperse. Pero usados correctamente, son un método anticonceptivo altamente efectivo, aunque no a todo el mundo le gustan.



Mayor lubricación por más tiempo



Los condones suelen estar lubricados para que sean más fáciles de usar, pero eso no siempre los hace necesariamente cómodos. La gente puede agregarle más lubricante, pero a veces no se dispone de él en el momento en el que se necesita o se requiere más de una aplicación. Todo esto puede interrumpir y entorpecer las relaciones sexuales.





Los investigadores dicen que el condón autolubricante se vuelve muy resbaladizo una vez que entra en contacto con el fluido corporal, de acuerdo con la revista científica Royal Society Open Science.





Los científicos hicieron una comparativa en la que comprobaron que el condón normal con lubricante líquido que se puede obtener en cualquier tienda o farmacia era más resbaladizo al principio, pero perdía sus propiedades después de alrededor de 600 embates. El nuevo puede mantener su lubricación hasta 1.000 penetraciones.



Además, se pidió a un grupo de voluntarios que tocaran y calificaran los dos tipos de preservativos: los regulares y los que tienen una capa autolubricante. La mayoría de los 33 hombres y mujeres que participaron dieron una valoración más alta al del segundo tipo.



El profesor Mark Grinstaff, de la Universidad de Boston, dijo que "se siente un poco viscoso cuando está seco, pero una vez se moja con agua o fluidos naturales se vuelve muy resbaladizo. Solo se necesita un poco de líquido para activarlo".

Los científicos que han desarrollado el nuevo preservativo dicen que se necesitan más pruebas para comparar qué tan bien funciona el condón autolubricante en comparación con otras marcas de condones y en situaciones de la vida real. Los ensayos clínicos con parejas podrían comenzar a principios del próximo año, asegura Grinstaff.



Una empresa derivada de la universidad planea por ahora desarrollar un producto para el mercado comercial, aunque primero debe ajustarse a la regulación en vigor.

Comodidad



La doctora Nicola Irwin, de la Queens University de Belfast (Irlanda del Norte), es experta en materiales y tecnología para la salud. Asegura que un tipo de capa similar es el que se utiliza en los catéteres urinarios para que resulten más cómodos.



"Estos catéteres recubiertos se asocian, en general, con un mayor grado de aceptabilidad por parte del usuario en comparación con otros dispositivos alternativos lubricados con gel. El usuario suele preferirlo porque reduce la incomodidad en el momento de la inserción y además son más fáciles de manejar y de mantener que los otros".



"Puede ser que estos nuevos condones aporten beneficios similares, pero se necesitan más pruebas".



Otro grupo de investigadores, esta vez en la Universidad de Wollongong, Australia, han estado trabajando para hacer un condón autolubricante hecho con hidrogeles, en lugar de con látex o goma, haciendo que se parezcan más a la piel real.





Bekki Burbidge, de la organización de salud sexual FPA, dijo: "Damos la bienvenida a nuevas innovaciones para fomentar el uso del condón. Los condones son el único método anticonceptivo que también ayuda a protegerse contra las ETS (enfermedades de transmisión sexual), por lo que es importante que las personas se sientan seguras y cómodas al usarlos".



"La lubricación puede hacer que el sexo sea más cómodo y placentero, por lo que alentamos a las personas a probar diferentes lubricantes a base de agua, así como condones de diferentes tamaños, formas y texturas para descubrir qué les conviene y mejorar su placer sexual".

Errores más frecuentes al usar condón



• Los productos a base de aceite, incluidas algunas cremas de manos, pueden dañar los condones de látex, así que es importante evitarlos. Usa lubricantes a base de agua en su lugar.



• Nunca debe reutilizarse un condón.



• Hay que tener cuidado con la forma en que guardan los condones porque pueden dañarse fácilmente, especialmente si se han estado en una billetera, bolsillo o bolso.



• Comprueba siempre la fecha de caducidad.



• Cuando se coloca un condón, es importante apretar la punta para eliminar el aire. Si no se hace, es probable que se rompa.