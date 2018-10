Guerrero acusa al que filtró audio de jueza Pacajes de violencia contra mujeres







17/10/2018 - 12:53:49

Correo del Sur.- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, acusó hoy, miércoles, a Romel Cardozo, la persona que filtró el audio de la ex jueza Patricia Pacajes, de tener un “modus operandi” de maltrato contra mujeres, al aclarar que su aprehensión fue una denuncia de violencia en contra de la ex juzgadora y no así por el audio que desveló la supuesta ilegal detención del médico Jhiery Fernández.



“Es un tema de violencia de esta señora, no tiene nada que ver con el tema que él (Cardozo) denunció, es un tema de violencia, la fiscal del caso tomó algunas decisiones, yo solicité informe hoy”, señaló Guerrero.



Agregó que esta persona tenía antecedentes sobre casos similares en la Fiscalía “y seguramente van a conocer también eso”.



Además aseguró que “este señor tiene varios antecedentes de violencia, con un modus operandi similar. Él busca personas un poco mayores, divorciadas, viudas, que tienen un hijo o una hija, ejerce violencia, las encierra y comete abuso sexual y en todos los casos se llega a una suerte de conciliación", dijo en una entrevista con radio Loyola Fides, la cabeza del Ministerio Público, a días de dejar su cargo.



Cardozo fue aprehendido el martes después que se presentó a declarar en la Fiscalía a denuncia de la ex jueza Pacajes que lo acusa de supuesta violencia psicológica en la grabación que le hizo de un audio que desveló el escándalo judicial en el caso bebé Alexander, con la condena a un médico sin las pruebas científicas que certifiquen que él es el autor de la violación y muerte del niño en 2014.