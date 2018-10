Delgado: Bolivia podría entrar a una lista negra por incumplir el dictamen del Comité de DDHH







17/10/2018 - 12:51:21

El Día.- La exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, consideró ayer que el Estado boliviano podría ingresar a una "lista negra" de países que no cumplen ni respetan las resoluciones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.



"Si hay una renuencia por parte del Estado a cumplir (el dictamen del Comité), podría haber una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas y Bolivia podría entrar a una lista negra, (porque) este dictamen del Comité es el inicio de una sentencia internacional, que también implica una censura a nivel nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos", señaló Delgado, en entrevista con ANF.



El pasado 12 de octubre finalizó el plazo que se dio para el cumplimiento de la resolución del Comité, que admitió la denuncia de Delgado y Eduardo Maldonado (también exasambleísta del MAS) contra el Estado boliviano por la violación a sus derechos políticos.



Delgado y Maldonado fueron perjudicados por una norma aprobada por el Tribunal Supremo Electoral el 2014, que les impidió ser candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente. Ambos fueron asambleístas del MAS, pero luego se distanciaron del partido gobernante.



El dictamen, aprobado por el Comité de Derechos Humanos no fijó una cifra, pero estableció que los dos afectados deben recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada", que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".



Delgado recordó que el país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por tanto, existen todos los mecanismos para exigir el respeto de sus decisiones. En ese sentido, nosotros "queremos que el Estado cumpla el dictamen, la indemnización y la satisfacción pública", insistió.



Por su parte, Maldonado dijo que este incumplimiento "constituye un mal precedente" para el país porque "por primera vez se encontró al Estado como vulnerador de derechos humanos en plena vigencia del sistema democrático".



"Realmente sorprende que no exista la voluntad de resolver este caso, porque el plazo que otorgó el Comité al Estado boliviano fue para que pueda enviar una respuesta en la que se pueda constatar que se subsanó el hecho o que hubo una reparación integral a las personas afectadas (pero no ocurrió esa situación)", lamentó.



Maldonado confirmó que desde ninguna instancia del Gobierno se ha tomado contacto con los denunciantes.



"Entonces queda en entredicho la fe del Estado, en definitiva lo que entra en juego en este caso es el honrar los compromisos internacionales por parte del Estado boliviano, eso implica responsabilidad del Estado ante la comunidad de naciones y dice muy mal de lo que somos ante la comunidad internacional", apuntó.