Santa Cruz: Víctimas de torres Soho piden intervenir DDRR







17/10/2018 - 12:49:30

El Deber.- Unas 166 familias de las torres Soho ubicadas en el quinto anillo y radial 26, afectadas con 248 partidas denunciaron que fueron víctimas de una supuesta manipulación en Derechos Reales para beneficiar con un crédito de Bs 15,4 millones ($us 2,2 millones), otorgado por una entidad bancaria, en favor de Jorge Alberto Ormachea Pacheco para que realice la construcción de una tercera torre, pero sin el conocimiento de los propietarios individuales.



Ayer el abogado de los afectados, Mauricio Paz Barbery, criticó las declaraciones del responsable de Derechos Reales (DDRR), Alfredo Echeverría, que al conocer sobre este tema dijo que en realidad lo que sucedió fue un error del sistema informático que gravó individualmente con la misma deuda de $us 2,2 millones a los dueños de los departamentos de las torres y afirmó que esta acción ya está siendo solucionada y que no se trata de ningún movimiento realizado de mala fe.



“Significa que ahora en Bolivia podemos sacar créditos con garantías a futuro, esto causa alarma. Presentaremos una denuncia penal por manipulación informática y pedimos la intervención de Derechos Reales al Consejo de la Magistratura”, dijo Paz, al referirse a este caso que está hace seis meses tratando de ser resuelto por los afectados, sin que hubieran hecho una denuncia penal en contra de quienes ellos consideran están cometiendo delitos.



Para el jurista, las declaraciones del responsable de DDRR son un reconocimiento de que cualquier persona puede alterar los registros sin contar con ningún respaldo documentado.



Se conoce que la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz ha pedido un plazo de 30 días para "retirar los gravámenes que por error tienen 116 departamentos, bauleras y garajes de las torres Soho I y II para un crédito que la Constructora Ormachea contrajo para la construcción de la torre Soho II, de más de 15 millones de bolivianos", señala un documento que la Constructora Ormachea hizo llegar a la Redacción de EL DEBER.



La empresa también señala que hasta fines de mayo no tenía conocimiento del registro de la deuda y que la carta formal de los propietarios de los departamentos, el 19 de junio del presente año, les puso al tanto. También sostiene que ayer recién recibió una respuesta formal de Derechos Reales.



"Estaremos alertas para el seguimiento del trámite hasta que se dé solución a este caso, pues no solo ha dañado la reputación de nuestra empresa, sino que ha causado un grave malestar con nuestros clientes, los copropietarios de las Torres I y II”, sostiene la empresa en el documento.



Una de las afectadas por lo sucedido, Tania Cuevas Pareja, contó que se enteró del gravamen irregular cuando fue a sacar un alodial de su departamento para venderlo, cuando fue sorprendida por una deuda bancaria de más de Bs 15 millones. Lo mismo sucedió con las dueñas Lourdes Gutiérrez y Ximena Pareja.