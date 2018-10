Industriales se marginan del diálogo por el segundo aguinaldo







17/10/2018 - 12:47:41

La Razón.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) se marginó de cualquier diálogo con el Gobierno para tratar la forma de pago del segundo aguinaldo. El Ejecutivo ratificó que se convocará a los empresarios para escuchar sus propuestas.



El presidente de la CNI, Horacio Villegas, dijo a La Razón que una convocatoria del Gobierno ya no tiene sentido, toda vez que ya se lanzó la medida del pago del segundo aguinaldo. Además, el industrial reiteró su posición de que esa normativa debe ser anulada.



“A mí me parece que no tiene sentido (una convocatoria); si ya nos han impuesto el segundo aguinaldo, qué vamos a ir a hablar. Por lo menos como Cámara de Industrias no vamos a asistir”, enfatizó el empresario privado.



Mientras tanto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) envió el viernes 12 al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una carta en la que propone la anulación de este pago porque ocasionaría efectos nocivos sobre el aparato productivo nacional. En la misiva se hace conocer que el sector privado solo debe cancelar el pago de las primas en el sector industrial y comercial como establece la normativa laboral vigente y dejar de lado el doble aguinaldo.



“Tomando en cuenta que el pago de primas anuales implícitamente reconoce las diferentes realidades que enfrentan las empresas en el país, por lo que no pone en riesgo la estabilidad de las empresas que crean empleo digno para Bolivia, elemento que no se observa con el pago del Doble Aguinaldo”, se lee en la carta.



El presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas, sostuvo que a la fecha no recibieron ninguna invitación del Gobierno para hablar sobre el pago de este beneficio.