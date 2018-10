Exfiscal del caso Octubre advierte que ALP no inicia juicio contra Goni por saqueo al BCB





El Día.- El exfiscal Milton Mendoza denunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional a la fecha no autorizó el inició de investigaciones y juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada por el robo a las arcas del Banco Central de Bolivia (BCB) en octubre de 2003.



Mendoza fue el fiscal del caso Octubre Negro. Lamentó que desde 2006 los legisladores no hayan tratado el tema del juicio de responsabilidades por delitos económicos contra Sánchez de Lozada. El expresidente fue acusado por la fuga de al menos $us 150 millones de las arcas del BCB, recursos que fueron a parar a sus cuentas personales.



“Lo curioso es que esa investigación que se ha pedido en varias ocasiones, que se abra contra Gonzalo Sánchez de Lozada por delitos económicos, (no ocurre), porque en octubre no solo hubo muertos sino también hubo un saqueo del erario nacional de las arcas del Banco Central, y hasta ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional curiosamente no abre esa investigación”, denunció Mendoza.