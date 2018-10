Bolsonaro tiene el 59% de los votos, y Haddad el 41%: Sondeo







17/10/2018 - 12:26:26

Agencia Brasil.- Una nueva encuesta del instituto Ibope sitúa al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), con el 59% de la intención de voto contra el 41% del centroizquierdista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), si se consideran solo los votos válidos, es decir, sin nulos, blancos e indecisos.



Teniendo en cuenta todas las respuestas, Bolsonaro lidera con el 52% de la intención de voto, contra el 37% de Haddad. El 9% de los encuestados declararon que votarían nulo o en blanco, mientras que el 2% no respondieron o no saben por quién van a votar.



Rechazo



A diferencia de los resultados del mismo sondeo en la primera vuelta, el índice de rechazo a Jair Bolsonaro es menor que a Fernando Haddad. El 35% de los encuestados no votaría en absoluto al candidato del PSL, mientras que el 47% repudian al candidato del PT.



El sondeo de Ibope se realizó del sábado (13) al domingo (14), y entrevistó a 2.506 personas. Al igual que otros sondeos de intención de voto, el margen de error es de dos puntos porcentuales más o menos. El margen de confianza es del 95%.