Boliviana es detenida en Brasil con casi $us 800 mil dólares en su maleta





17/10/2018 - 12:23:59

Brasil.- La Policía Rodoviaria Federal de Brasil, detuvo este lunes a una boliviana de 31 años de edad en el estado de Matto Grosso do Sul, en posesión de casi 800 mil dólares que no había declarado de acuerdo a norma



La captura se produjo el lunes, cuando la boliviana viajaba en un bus desde Sao Paulo con destino a Campo Grande informa Globo.



La Policía fue convocada porque la pasajera se puso mal de salud en el vehículo. Los agentes revisaron su maleta y sospecharon de su peso y al abrirla encontraron los paquetes de billetes.



Encontraron en su maleta 799.500 dólares, que son equivalentes a casi 3 millones de reales brasileños o más de 5 millones de bolivianos.



Según el reporte, la boliviana fue llevada a un hospital y dijo a la Policía que iba a llevar el dinero hasta Santa Cruz de la Sierra. Ella fue detenida y llevada a la delegación de la Policía Federal en Campo Grande.