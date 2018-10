Canadá legaliza la marihuana y las acciones siguen subiendo







17/10/2018 - 11:39:06

Bloomberg.- La iniciativa de Canadá para legalizar la marihuana comienza este miércoles por la mañana con la apertura de tiendas en la Costa Atlántica, dando al país una enorme ventaja en el desarrollo de un mercado global que algunos analistas estiman en US$150.000 millones.



Las tiendas en San Juan de Terranova fueron las primeras en vender cannabis recreativo, abriendo desde las 12:01 a.m. hora local, seguidas de más de 100 puntos de venta y sitios web en todo el país, que tiene una población de 37 millones de habitantes. Es un momento histórico para una industria que pasó rápidamente de la marginalidad a una posición masiva.



"Los ojos del mundo están puestos en Canadá y los canadienses deberían sentirse muy orgullosos, porque la gente ha estado luchando durante décadas para que este momento sea una realidad", dijo Brendan Kennedy, máximo ejecutivo de Tilray Inc, la mayor compañía de cannabis por valor de mercado.



Canadá es el segundo país en el mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo a nivel nacional después de Uruguay. Como resultado, se ha convertido en un pionero de la industria mundial del cannabis que se espera alcance los US$32.000 millones para 2022 sólo en gastos de consumo, según Arcview Market Research y BDS Analytics. Mientras tanto, todo el mercado mundial podría llegar a US$150.000 millones, según estimaciones de Roth Capital Partners.



La marihuana medicinal ha sido legal en Canadá desde 2001, pero sólo han pasado cuatro años desde que las primeras compañías de cannabis comenzaron a cotizar en las bolsas canadienses. En ese corto tiempo, cerca de 140 compañías de marihuana han salido a bolsa en Canadá, con un valor de mercado combinado de más de 60.000 millones de dólares canadienses (US$48.000 millones).



En todo el país se planean fiestas para celebrar el inicio del llamado Día Verde. En pueblos pequeños como Smiths Falls, Ontario, sede de Canopy Growth Corp., los ejecutivos y empleados celebrarán juntos, mientras que se están planeando varios eventos en Toronto, incluidas fumatas, tiendas “pop-up” de compañías de marihuana, fiestas y otras reuniones que comienzan en la mañana y continuarán hasta la noche.



En Quebec, la Société Québécoise du Cannabis, controlada por el gobierno, tiene previsto ofrecer unos 110 productos en la docena de tiendas que están listas para el Día 1. El número de locales podría llegar a ser de 150 en tres años, según estimaciones de la empresa.



"Estamos muy preparados", dijo el martes a los periodistas Jean-Francois Bergeron, vicepresidente del comité de control de bebidas alcohólicas que supervisa la nueva entidad. "Tenemos inventario, tenemos las existencias en el sitio, tenemos todos los puntos de venta listos para entrar en funcionamiento, los empleados están capacitados". Dijo que Quebec está preparado porque firmó sus acuerdos de suministro hace seis meses y tiene alrededor del 90 por ciento de los productos que figuran en la lista.



Debido a que el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos, los banqueros de inversión de Canadá hacen la mayoría de los acuerdos de la industria y sus bolsas de valores (en Canadá) cotizan la mayoría de las acciones.



Esto ha dado un impulso al país, ya que las acciones de cannabis se han disparado lo que ha generado comparaciones con las criptomonedas y la burbuja de las puntocom. Desde que Canopy Growth anunció una inversión de US$3.800 millones del gigante de bebidas alcohólicas Constellation Brands Inc. a mediados de agosto, los inversionistas han llegado en masa al sector, provocando un alza de un 70 % en el ETF Horizons Marijuana Life Sciences Index.



Las acciones individuales han registrado ganancias aún mayores, y el favorito de los inversores, Tilray, ha ganado más de un 800 % desde su OPI en julio. El valor de mercado de Tilray es de casi US$15.000 millones, superando a Campbell Soup Co. y con ingresos de solo US$9,7 millones en su último trimestre.



Cualquiera que sea su opinión sobre las acciones de marihuana, el mundo parece fascinado por el experimento de legalización de Canadá.



"Creo que es un momento muy importante en la historia de este movimiento. Toda la nación está mirando", dijo en una entrevista Adam Bierman, máximo ejecutivo de la empresa estadounidense minorista de cannabis MedMen Enterprises Inc.