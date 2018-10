EE.UU. insiste en advertir a países del triángulo norte mientras







17/10/2018 - 10:50:25

VOA.- El gobierno de Honduras emitió un enérgico llamado a sus ciudadanos que participan en una caravana que se dirige a Estados Unidos, “a no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte”, y "a no dejarse utilizar por un movimiento que a todas luces es político y que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de nuestros países”.



Sin mencionar la amenaza del presidente de EE.UU. Donald Trump, de recortar la asistencia al país centroamericano, un comunicado de la Cancillería de Honduras califica de “irregular” la movilización y dice que ha sido organizada "bajo engaños“ por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.



Sin emabrgo, los migrantes han pasado la noche del martes en Centra Norte, una estación de buses y centro comercial en el ingreso a la Ciudad de Guatemala. Continuarán su recorrido hacia el norte del continente el miércoles.



El comunicado también se recordó a los participantes en la “Caminata del Migrante” que el gobierno de México ha reafirmado “contundentemente” que “NO permite el ingreso y la estadía en ese país sin contar con una visa” y otros requisitos de ley, y rechazará el ingreso a su territorio. México emitió un comunicado al respecto el fin de semana pasado.



Reiteran que son falsas las promesas de los organizadores de que serán recibidos en EE.UU., país que ha prometido que “hará cumplir vigorosamente sus leyes de migración”.



El comunicado señala que la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ha sido informada de las motivaciones políticas de los organizadores de la movilización, y promete “continuar brindando asistencia” a quienes deseen retornar a sus hogares.



El anuncio hace énfasis en los peligros que corren las personas que realizan la travesía, “dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico”.



La Cancillería hondureña también solicita a los países de tránsito “proteger la integridad y los derechos” de los migrantes en la movilización, e “investigar su exposición a redes de tráfico y trata de personas que estarían aprovechando esta coyuntura”.



Honduras promete seguir trabajando para “atacar las causas estructurales de la migración”, impulsando acciones que permitan generar oportunidades económicas, fortalecer el sistema de seguridad y de justicia, y garantizar el desarrollo inclusivo.



También reitera que sus oficinas consulares en Guatemala, México y Estados Unidos se mantienen en alerta permanente para seguir atendiendo de manera oportuna a cualquier hondureño que requiera asistencia humanitaria en su condición de vulnerabilidad.



También el martes, el presidente Trump dijo a través de Twitter que Washington advirtió a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que su ayuda se suspenderá si permiten que la gente viaje desde o a través de sus países para entrar a Estados Unidos sin autorización.



“Todo aquel que ingrese ilegalmente a Estados Unidos será arrestado y detenido antes de ser enviado de regreso a su país”, indicó.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo en un mensaje en Twitter que conversó con el presidente de Guatemala Jummy Morales.



"Esperamos que nuestros socios hagan todo lo que puedan para ayudar y apreciar su apoyo (...) ¡no más ayuda si no se detiene!", escribió Pence reiterando el mensaje de Trump.



"Hacemos una llamada a las familias en #Honduras a no poner en riesgo sus vidas y las de sus hijos en el peligroso viaje al norte; estos migrantes han sido víctimas de falsas promesas de ingresar a EEUU hechas por personas q buscan explotarlos por beneficios políticos/criminales", alertó en Twitter la secretaria de Estado Adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breier.​



Embajada EE.UU. “No arriesguen a sus familias”



La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa expresó su seria preocupación por la caravana de migrantes que viaja al norte desde Honduras, “con falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas”, y afirma que “Estados Unidos hace cumplir vigorosamente sus leyes de inmigración”.



Un comunicado en el portal de la misión diplomática estadounidense en Honduras, cita al vicepresidente Mike Pence, pidiendo a los hondureños que “no arriesguen a sus familias tomando el peligroso viaje hacia el norte para intentar ingresar a los Estados Unidos ilegalmente … Si no pueden venir a los Estados Unidos legalmente, no deben hacerlo”.



La nota, que incluye un enlace al más reciente comunicado del gobierno mexicano sobre su ley migratoria, reitera que EE.UU. trabaja junto al gobierno de Honduras, su sociedad civil y el sector privado para continuar avanzando para mejorar la seguridad prosperidad en la nación centroamericana. Destaca que Honduras ha “mejorado notablemente” y que este progreso solo continuará si “sus ciudadanos permanecen e invierten su extraordinario potencial” en el país.



​Dep. Seguridad Interior EE.UU.



En Washington, la vocera del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés), Katie Rose Waldman, culpó a la falta de acción del Congreso para cerrar los vacíos legales de la ley migratoria, por las caravanas de migrantes.



En una declaración escrita Waldman dice: “El informe actual sobre la “caravana” de migrantes de Honduras es lo que vemos día tras día en la frontera como resultado de las lagunas (legales) de captura y liberación bien publicitadas y conocidas. Como hemos dicho una y otra vez, hasta que el Congreso actúe, continuaremos teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras "caravanas" y un número récord de unidades familiares que ingresan ilegalmente al país".



El periodista Alfredo Mendoza, de TN23 en Guatemala, canal afiliado de la Voz de América, hizo un último reporte el martes por la tarde de la jornada de los migrantes a su paso por Esquipulas de camino a la frontera con México.