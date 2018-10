Bolivia paga caro sus errores ante Irán







17/10/2018 - 08:21:32

Diez.- Dos descuidos defensivos, evitables, originaron este martes la derrota de la selección ante Irán por 2-1. Un marcador ajustado para un partido en que el equipo nacional demostró orden y un gran espíritu de lucha, pero que por momentos pasó zozobras ante un rival, que en casa, ratificó el por qué en el pasado Mundial de Rusia 2018 dejó una buena impresión en la primera fase al derrotar a Camerún, empatar con Portugal y perder con lo justo ante España.



Bolivia no desentonó en este su segundo partido internacional, aunque Irán no fue Birmania al que derrotó por 3-0 el sábado pasado. Los iraníes debieron apretar el acelerador de entrada para buscar el desequilibrio.



Justamente esta actitud le valió para dominar en el terreno y desprenderse de una marca férrea que ejerció el representativo nacional en todos los sectores.



César Farías hizo varios cambios en el equipo titular en relación al que jugó ante Birmania. Puso a Gabriel Valverde en vez de Jordy Candia y en el mediocampo dejó a Diego Wayar para darle una oportunidad a Rudy Cardozo, a Erwin Saavedra y a Leonel Justiniano. En el ataque solo mantuvo a Gilbert Álvarez, pero sacó a Marcelo Martins para que juegue el joven Henry Vaca.



Con esas variantes, la selección encaró su segundo amistoso internacional. No dejó mala impresión, pero cometió yerros propio de un equipo en formación. Justamente una descoordinación defensiva permitió que el delantero Alireza Jahanbakhsh abra el marcador. Un centro desde la izquierda, el atacante cabeceó sobre la portería de Guillermo Viscarra, quien a contramano manoteó débilmente la pelota, lo cual permitió que el mismo jugador reciba el balón de cara al arco y remate a placer.



La presión del seleccionado que dirige el portugués Carlos Queiroz continuó con el asedio, producto de una dinámica que lo erige en el mejor seleccionado de Asia y que esté muy por arriba (33) en el ranking FIFA que Bolivia (58).



Con ese solitario gol a favor del local concluyó la primera parte. En el complemento, Farías mantuvo de entrada el mismo once. El golazo de Rudy Cardozo al inicio del segundo tiempo sorprendió a todos, incluidos a los iraníes, que en este periodo bajaron el ritmo de su juego.



El desgaste originó que Bolivia tenga más tiempo la pelota y asome más sobre el arco rival. De todas maneras, cuando el equipo nacional se mostraba más firme en la cancha y con mejor panorama se dio otro yerro defensivo, que terminó en el segundo gol de Irán.



A los 63 minutos, un contragolpe permitió que el mediocampista Mehdi Torabi enfrente a Viscarra y defina a placer. Este gol pudo evitarse, ya que José Manuel Sagredo cuando hizo la cobertura, dado que Valverde y Haquin quedaron mal parados, tuvo la opción de quedarse con la pelota. Su despeje fue débil y sin convicción.



En el tramo final, Bolivia luchó para llegar a la paridad y aunque no fue dominador absoluto se dio modos para originar peligro en cancha enemiga. De ahí es que a los 79 minutos, Marcelo Martins, que a los 64 minutos sustituyó a Henry Vaca, tuvo en sus pies el empate tras una guapeada en la que dejó a dos rivales en el camino y su posterior remate permita al golero iraní despejar y llegar a la pelota justo cuando Paúl Arano, que reemplazó al incansable Erwin Saavedra, quedaba solo frente al arco.



Fue lo más claro de la selección en el segundo tiempo, aunque lo ponderable fue su actitud de no bajar los brazos y estar cerca de empatar un partido complicado y ante una selección que por ahora tiene un nivel superior de juego.