Sanguinetti es la prioridad en San José







17/10/2018 - 08:18:07

El País.- Debido a que en los distintos clubes ya se comenzaron a barajar nombres para reforzar a sus equipos, la dirigencia de San José subrayó que tratarán de retener a la mayoría de los jugadores que militan en el plantel, es el caso de Javier Sanguinetti de quien se dijo que es tentado por Bolívar entre otros equipos. Entre tanto el elenco se alista para enfrentar a Wilstermann el día domingo (17:15) en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro por la décima quinta fecha del Campeonato Clausura.



“Al jugador lo buscaron otros directivos, lo quieren en su equipo. Hablé con él, la primera respuesta que me dio es que quiere salir campeón con San José, también me dijo que tiene interés de quedarse en Oruro y uno confía en la palabra de uno; ojalá que con todo lo que hablamos aseguremos la presencia del futbolista para el siguiente gestión”, aseveró Wilson Martínez, presidente del club San José.

- Publicidad -



El directivo añadió que no es el único jugador que tiene la intención de renovar contrato para la siguiente temporada, pero no menos cierto es que en ocasiones no se puede superar “las propuestas económicas que les llega. No es el único con el que se habla, también está con Rodrigo Ramallo y Jair Reinoso. Nosotros tenemos queremos mantener al 95 por ciento del plantel, pero son ellos (jugadores y cuerpo técnico) los que deben determinar si firman, nosotros haremos lo posible para que no se vayan”, explicó.



Martínez añadió que también está en planes reforzar a la plantilla, pero por el momento no se darán a conocer los nombres, “creo que conformamos una gran familia y la queremos mantener, pero también hay que fortalecer al plantel, no estamos hablando de varios refuerzos, unos cuantos que requiere el cuerpo técnico”.



Entre tanto ello ocurre en el ámbito dirigencial, el plantel retomó los entrenamientos para el partido del día domingo contra Wilstermann a jugarse el día domingo, para ese compromiso el técnico podrá disponer de la mayoría de los jugadores. El santo volvió al trabajo después que el día domingo le ganó a Destroyers en el cotejo adelantado de la vigésima primera fecha del Campeonato Clausura.



Para este compromiso la directiva pondrá más de 20 mil entradas, pues hay expectativa en el hincha del santo, “hablamos con tránsito para el tema de seguridad, estamos tomando nuestras previsiones, es un partido en el que habrá muchos hinchas y de los dos equipos. Las puertas del estadio se abrirán desde las 13:00, el tema logístico está casi listo”.