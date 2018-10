Cárdenas, apartado en el Azucarero







17/10/2018 - 08:16:48

Opinión.- El portero Luis Cárdenas es el segundo jugador apartado en Guabirá por el técnico Víctor Hugo Antelo, por actos de indisciplina.



El primero en dejar el elenco fue Mauricio Chajtur, por llegar en “estado de ebriedad”. El futbolista ya no entrena en el equipo profesional.



Después se conoció que el golero Cárdenas también dejó la plantilla profesional, pues habría llegado con 0.94 de grado de alcohol.



El cuerpo técnico ordenó que al meta le realicen un examen de alcoholemia y dio positivo, lo que no dejó de molestar a Antelo quien no dudó en tomar la medida y descartarlo para los partidos que vienen y bajarlo a la juvenil.