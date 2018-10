La U recupera a sus lesionados







17/10/2018 - 08:14:01

Correo del Sur.- La recuperación de Jorge Ayala y Carlos Vargas le dará mayores opciones al DT Adrián Romero para armar el onceno de Universitario que este sábado recibirá en Sucre a Royal Pari, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.



La semana de receso en el fútbol profesional, por la fecha FIFA, fue aprovechada en la “U” para recuperar a los jugadores que arrastraban molestias musculares.



Ayala jugó la última vez frente a The Strongest, por la fecha 11, y se perdió los encuentros ante Guabirá, por acumulación de tarjetas amarillas, Destroyers y Real Potosí, por lesión.



Vargas, de irregular participación este torneo, jugó por última vez ante Guabirá, pero se perdió los dos últimos partidos por molestias musculares.



El lunes, ambos futbolistas se incorporaron de lleno al trabajo del equipo y podrían ser tomados en cuenta por el técnico para el duelo del sábado, según valoró ayer el doctor del club, Antonio Fuertes.



Tras el último partido, frente a Real Potosí, salieron golpeados Rodrigo Borda, Dustin Maldonado y Pablo Salinas, pero todos ellos ya fueron dados de alto y están a disposición del técnico.



“Esperemos llegar con la plantilla completa para tener mayor variedad a la hora de definir los jugadores para el encuentro contra Royal Pari”, manifestó por su parte Romero.



El que también se recupera de a poco es el volante chuquisaqueño Nahuel Vaca, que fue baja en las últimas tres fechas; sin embargo, recién podría reaparecer para el partido contra Oriente Petrolero, dentro de una semana en Sucre.



Otro que podría perderse el partido de este fin de semana es Leandro Maygua, de quien todavía esperan el estudio de gabinete para conocer con exactitud su lesión y el tiempo de recuperación.



Las bajas de Vaca y Maygua se suman a Edwin Rivera, quien salió expulsado en el clásico del sur y debe cumplir una sanción de cuatro partidos.



El que está entre algodones es Marcos Andia, quien sufrió un traumatismo en el dedo pulgar del pie derecho y será evaluado hasta hoy, para saber si será tomado en cuenta por el entrenador.



EL TRABAJO



Ayer, el equipo dividió su trabajo en dos turnos. Por la mañana sostuvo una exigente labor física en la cancha auxiliar del estadio Patria; mientras que por la tarde hizo movimiento de balón en el óvalo del principal escenario deportivo.



Para hoy, miércoles, el plantel tiene programada una práctica de fútbol, en la que comenzará a delinear el posible onceno para este sábado. El entrenamiento será a partir de las 15:00, en el estadio Patria.



Jugadores cierran los micrófonos



Sin dar mayores detalles, la plantilla de jugadores cumplirá hoy una semana de no brindar declaraciones a la prensa deportiva.



Fuentes cercanas al equipo informaron que la medida es en protesta a algunos comentarios en medios de comunicación que surgieron tras el empate de la “U” frente a Real Potosí (0-0), el domingo 7 de octubre en Sucre.



Consultado sobre el tema, el DT Adrián Romero dijo que es una decisión de los futbolistas, no del cuerpo técnico, que no cerró los micrófonos a la prensa y continúa brindando declaraciones.