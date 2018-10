Francia vence a Alemania con doblete de Griezmann y asoma en semifinales en la Liga de Naciones







17/10/2018 - 08:10:53

La Razón.- Un doblete de Antoine Griezmann en la última media hora de partido sirvió a Francia para remontar a Alemania (2-1), este martes en París, con lo que los galos dan un paso importante hacia las semifinales de la Liga de Naciones.



La derrota dejó a Alemania en última posición del Grupo 1 de la Liga A, con un punto en tres partidos, y a su seleccionador Joachim Löw en una situación delicada, después de caer también en primera fase del Mundial de Rusia.



Tras este triunfo, Francia lleva siete puntos en tres partidos, y ya solo puede ser alcanzado por Holanda, que tiene tres unidades tras dos encuentros.



Después de adelantarse Alemania en el minuto 14, con un penalti transformado por Toni Kroos, Francia, siguiendo el guion que la llevó a ser campeón del mundo este año, le dio la vuelta al marcador sin tener la posesión de la pelota, con un cabezazo de Griezmann en el 62 y un penal convertido por el delantero del Atlético Madrid en el 80.



"No estábamos jugando de forma solidaria, haciendo esfuerzos los unos por los otros, pero hablamos tranquilamente de ello en el descanso. Fuimos campeones del mundo siendo solidarios y solo de esa forma ganaremos", resumió el goleador Griezmann.



Duelo decisivo con Holanda



Francia se enfrenta a Holanda en su último partido el 16 de noviembre en Rotterdam, con el objetivo de terminar primero y asegurar el pase a la "Final Four" de la Liga de Naciones, mientras que Alemania debe vencer a la selección naranja el mes próximo en Gelsenkirchen para evitar el descenso a la Liga B.



"Estamos tristes y decepcionados, sobre todo habiendo dominado y controlado el partido. En el primer período no fuimos recompensados con más goles", explicó el capitán alemán, Manuel Neuer. En los primeros minutos apareció la Alemania de siempre, la de los cuatro títulos mundiales, y no la de los últimos meses.



Los jugadores germanos ganaban con rapidez a la fuerza del centro del campo francés.



Y de este modo, Alemania se adelantó en el 14 con el penalti de Kroos, que casi salva Hugo Lloris, que tocó el balón, pero no lo suficiente.



El penalti lo había conseguido Leroy Sané, cuyo centro desde un lateral fue tocado con el brazo por Presnel Kimpembe.



Sané se convirtió en esos minutos en el mayor peligro alemán con su rapidez y movilidad, cambiando su posición de un extremo a otro.



Un contragolpe de Sané casi termina en el segundo tanto alemán, pero el delantero del Manchester City, cuando se dirigía en solitario hacia puerta, vio en mejor posición a Timo Werner y le pasó el balón, pero Lloris, atento, evitó el gol.



De nada le servía a Francia jugar con el mismo once que ganó la final del Mundial, con excepción de Kimpembe, que ocupó el lugar en defensa de Samuel Umtiti.



Remontada francesa



Tras la reanudación, Alemania siguió llegando, sobre todo con el incisivo Sané, mientras que Francia confiaba en la velocidad de Kylian Mbappé, que con sus arrancadas era el único jugador galo que llevaba cierto peligro.



Pero cuando nadie lo esperaba, surgió la conexión del Atlético Madrid y el gol del empate francés en el 62, con un centro del lateral izquierdo Lucas Hernández que cabeceó a la red Antoine Griezmann.



Igual que en el Mundial, Francia no tenía la posesión, pero sus rivales no consiguen hacerle daño. Alemania siguió mandando en el partido, pero sin encontrar fallos en los Bleus.



A quince minutos del final, un cansado Sané, el mejor de su equipo, dejó su lugar a Julian Draxler, como si Alemania renunciara a la victoria.



Y poco después, en el minuto 80, llegó el tanto salvador de Griezmann, de penalti, tras una jugada dudosa dentro del área entre Mats Hummels y Blaise Matuidi que el árbitro serbio Milorad Mazic consideró falta.



Francia está invicta desde hace quince partidos, desde que Colombia le ganara en París en un amistoso en marzo (3-2).