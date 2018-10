Brasil venció a Argentina 1-0 en el último suspiro







17/10/2018 - 08:09:33

El Día.- La selección de Brasil venció por 1-0 (parcial 0-0) a su similar de la Argentina, en un deslucido superclásico amistoso jugado la noche del martes en el estadio King Abdullah de esta ciudad. Miranda (90+2), de cabeza, le dio el triunfo al seleccionado de Tité, en un cotejo disputado bajo una elevada temperatura, que contó con una destacada participación del estelar Neymar, mientras que Argentina no tuvo a Lionel Messi, su principal estrella.



Un duelo muy parejo. El 1-0 para Brasil significó la primera derrota en cuatro partidos para una novel selección argentina dirigida por el entrenador interino Lionel Scaloni, reemplazante temporario tras la salida de Jorge Sampaoli luego del fracaso en el Mundial de Rusia-2018. "Siempre es complicado, pero nuestro equipo está mejor que el suyo porque nosotros venimos manteniendo una base desde hace muchos años, y ellos están en un proceso de renovación drástico", valoró el zaguero brasileño Filipe Luis, del Atlético de Madrid, quien consideró que la seleçao "mereció ganar". La albiceleste tuvo un comienzo intenso, con mucho despliegue en el medio y concentración para cubrir bien los espacios, pero sin inquietar demasiado al portero Alisson. Pero poco a poco, a partir de la solvencia de Casemiro, Brasil comenzó a presionar mejor y le ganó a Argentina la posesión del balón, aunque también le costó llegar porque se encontró con buenas respuestas de la defensa albiceleste ante los intentos de pases profundos.



En el último tramo. Brasil también dependió mucho de lo que pudiera hacer el estelar Neymar, muy buscado en el extremo izquierdo, pero el astro del Paris Saint-Germain se encontró con marcas escalonadas y no tuvo espacios para desequilibrar en esa primera parte. Por el lado argentino, el lateral Saravia intentó sorprender con un remate de media distancia que salió cerca del poste izquierdo, y sobre la media hora, Paulo Dybala buscó sin suerte el ángulo zurdo de Alisson, dentro de un desarrollo en el que los atacantes albicelestes estuvieron muy despegados del resto del equipo. Como sucedió en el primer tiempo, Brasil dominó en los últimos minutos, y ya en tiempo de descuento llegó el tanto que rompió la paridad, en un tiro de esquina de Neymar que Miranda anticipó a la floja salida de Romero para estampar el 1-0 final.