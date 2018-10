Sol.bo no descarta a Luis Revilla como vicepresidente





17/10/2018 - 08:00:30

El País.- El vocero nacional de la agrupación política Sol.bo, José Luis Bedregal, no descartó este martes que el líder de su partido, Luis Revilla, pueda ser candidato vicepresidencial en una alianza que se pretende lograr con otros frentes políticos para las primarias y elecciones generales de 2019.



“En el caso de nuestro secretario general Luis Revilla, nosotros pensamos que por supuesto es presidenciable, vicepresidenciable, pero las circunstancias políticas determinarán cuál es el espacio protagónico que juegue Luis Revilla en este 2019. (…) Sol.bo va a analizar esto en una reunión nacional, yo en lo personal considero que Luis Revilla es vicepresidenciable, estoy convencido de ello”, señaló el dirigente.



Bedregal dijo que es posible que Sol.bo, dentro una negociación política, planté la posibilidad de que Revilla sea candidato vicepresidencial.



“Porque Lucho es garantía de diálogo con distintos sectores, con los de un lado y con los del otro, porque si algo garantiza Lucho Revilla es su capacidad de diálogo, su no permanente confrontación como les gusta a otros opositores”, declaró.



El representante nacional de Sol.bo indicó que la continuidad de Revilla como Alcalde dependerá de las circunstancias políticas y de las decisiones que tome el partido. Sin embargo, dijo que la intención siempre fue que culmine su mandato.



“Él tendrá que asumir el rol más conveniente en esta coyuntura. No ha cambiado la figura, él sigue como Alcalde, sigue comprometido hasta el final de la gestión, pero si existiera una necesidad de que pueda jugar otro rol en el escenario político, pues nosotros se lo vamos a plantear y ya quedará en él la decisión que tenga que tomar”, manifestó el dirigente.



El vocero nacional de Sol.bo considera que las negociaciones con Demócratas y Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) para conformar una alianza van por buen camino y en esta o la próxima semana podría haber un anuncio.