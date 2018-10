Samuel reta a Mesa y le pide no temer a las primarias





17/10/2018 - 07:58:53

Los Tiempos.- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, desafió ayer al candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, a ganar las primarias opositoras y le pidió al expresidente no temer esta elección, si es que está seguro de tener el respaldo de la ciudadanía.



“Si Mesa cree que tiene el apoyo de la mayoría, que no le tenga miedo a las primarias, después veremos si es tan fuerte (…) Habrá que ver en un momento oportuno y definir quién está mejor perfilado, es un proceso de campaña largo y habrá que avaluar en un momento oportuno quién está en mejores condiciones (para ir a las elecciones generales)”, señaló en entrevista con Cabildeo.



Según Oxígeno, el líder de UN también admitió que tiene “diferencias” con Mesa, porque, a su parecer, “va a tomar un camino solitario, sin partidos y los partidos políticos son importantes”.



Sin embargo, Doria Medina evitó hablar de su candidatura a las primarias, pero aseguró que la siguiente semana se definirá esta situación así como su acompañante.



Por otra parte, aseguró que no tiene ninguna diferencia con el líder de Sol.bo, Luis Revilla. La agrupación del Alcalde de La Paz señaló que debate un partido de unidad con Demócratas y el FRI, pero sin el partido de Samuel Doria Medina.



En tanto, los plazos corren. Este viernes saldrá la convocatoria para las elecciones primarias, aunque el Tribunal Electoral aún no ha analizado las observaciones al reglamento, sobre todo referidas al artículo 40 sobre impugnaciones a candidatos.



Según el vocal Idelfonso Mamani, la Sala Plena tiene varias tareas que cumplir en el Tribunal y que se notificará a los solicitantes en cuanto se trate este tema.