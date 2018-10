Chapetón no asistió al Senado para informe oral sobre problemas en salud en El Alto





16/10/2018 - 21:16:19

La Paz, (ABI).- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, no asistió el martes a la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa para brindar un informe oral sobre los problemas que registra el servicio de salud de ese municipio, informó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa.



"Es una noticia no grata recibir una nota el día de hoy a 2h30, a media hora de la interpelación oral, una nota de reprogramación de la petición de informe oral de la señora Chapetón, que se solicitó en marzo, ya ahora estamos por octubre y lo que ella apela es que hay duplicidad de funciones entre la Asamblea y el municipio", dijo en conferencia de prensa.



La legisladora explicó que Chapetón debía responder ante las denuncias de juntas vecinales sobre la falta de medicamentos, instrumentos quirúrgicos, batas, camas y sábanas, que están remachadas, y otras deficiencias en los centros de salud.



"Desde que entró Chapetón (a la alcaldía) ha habido recurrentemente el desabastecimiento de medicamentos, no contamos con infraestructura, no se dio continuidad a las construcciones de los hospitales Los Andes, Lotes y Servicios y Holandés", agregó.



Copa manifestó que en siete días la Cámara de Senadores definirá una nueva fecha para la interpelación oral y elaborará un informe técnico, tomando en cuenta que desde marzo Chapetón reprogramó en dos oportunidades la audiencia.



Señaló que por "conciencia" Chapetón debe brindar su informe oral sobre las deficiencias en salud.