Al Jazeera: Jefe forense de Arabia Saudita desmembró al periodista desaparecido ante el cónsul







16/10/2018 - 17:44:14

RT.- El jefe forense de la Dirección General de Seguridad Pública de Arabia Saudita, Saleh al Tubaiqi, desmembró con sus propias manos al periodista saudí Jamal Khashoggi, que entró al consulado del país árabe en Estambul el 2 de octubre para arreglar unos documentos, y lo hizo en presencia del cónsul, informa Al Jazeera citando a fuentes turcas.



Según el canal catarí, el asesinato del periodista duró siete minutos y después el jefe forense instó a que pusieran música para el desmembramiento del cadáver de Khashoggi.

El presidente de EE.UU., Donald Trump. Trump: "El príncipe Mohamed niega que conozca qué ocurrió en el Consulado de Arabia Saudita"



El director de Al Jazeera en Estambul, Abdel Azim Mohammed, afirmó, basándose en datos de las fuentes turcas, que Khashoggi ni siquiera fue interrogado. Lo empezaron a insultar y golpear enseguida y luego lo mataron en el despacho del cónsul.



También se informa que las autoridades de Turquía tienen a su disposición las grabaciones que evidencian cómo antes de matar y desmembrar al periodista lo golpearon y le pusieron inyecciones.



Se reporta que Al Tubaiqi fue uno de los 15 saudíes que llegaron a Estambul a bordo de dos aviones privados desde los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y que se fueron el mismo día en el que Khashoggi desapareció.



Khashoggi, residente en EE.UU. y columnista del periódico The Washington Post, entró en el consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener un documento que certificaría su divorcio para poder casarse en Turquía con su novia. La novia esperó fuera 11 horas, pero Khashoggi no salió.



Riad afirmó que el periodista salió del consulado poco después de haber entrado, pero no aportó ante las autoridades turcas ninguna prueba que confirmara sus palabras.



El 12 de octubre The Washington Post afirmó, citando a oficiales anónimos, que las autoridades de Turquía cuentan con las evidencias de sonido y video de que Khashoggi fue detenido, asesinado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul.



El analista internacional Fernando Moragón ha comentado a RT que, a su modo de ver, EE.UU. no tomaría medidas contra Arabia Saudita, por el gran peso de sus vínculos bilaterales y que ambos países buscarán salvar la apariencia en el caso Khashoggi.