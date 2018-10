Rusia elabora un plan secreto para desdolarizar su economía







16/10/2018 - 17:32:59

RT.- Los ministerios de Finanzas y de Desarrollo Económico y el Banco Central de Rusia están elaborando un plan de desdolarización de la economía que ya fue anunciado a primeros de octubre, si bien sus detalles no se harán públicos, según el viceministro de Finanzas, Alexéi Moiséyev.



El viceministro señaló que el plan aún no ha sido presentado al primer ministro ruso, Dmitri Medvédev. "Todavía tenemos algunos desacuerdos técnicos entre los departamentos, pero ahora los puliremos rápidamente y espero que el Gobierno lo considere pronto", declaró Moiséyev.



Preguntado sobre si el plan se hará público, el alto cargo respondió negativamente, precisando que "es solo para uso oficial", y recordando que "todas las medidas que podían anunciarse se han anunciado".



Las autoridades rusas ya indicaron anteriormente que el plan no prohíbe la circulación del dólar en el país, sino que incluye una serie de medidas para estimular el uso de monedas nacionales en el comercio en lugar de la moneda estadounidense.



El plan tampoco prohíbe los préstamos en dólares para rusos, si bien el propio Banco Central, con sus factores de riesgo, hace que estos préstamos no sean rentables, adelantó Moiséyev.