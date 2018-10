Montaño: Hay recursos para la salud y el doble aguinaldo







16/10/2018 - 17:24:14

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó el martes que en el país hay recursos para mejorar el sistema público de salud y pagar el doble aguinaldo, al rechazar la propuesta del diputado opositor Amilcar Barral de no pagar ese beneficio a los trabajadores.



"Creo que el hacerle creer a la población que tiene que optar entre la salud y doble aguinaldo es falso. Tenemos y podemos hacer las dos cosas, porque ya no vivimos en el país que nos dejaron hace 13 años. Ahora vivimos en un país que podemos atender ambas cosas", dijo a los periodistas.



Barral presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que los trabajadores que ganan más de 7.000 bolivianos no reciban el segundo aguinaldo y esos recursos se destinen para atender a pacientes con cáncer.



Montaño, del oficialismo, dijo que es una falacia dividir el pago del segundo aguinaldo y mezclar un tema laboral con la salud de pacientes con cáncer, porque ambas cosas son diferentes.



"Esa es una falsa dicotomía. Eso sucedía hace 13 años en el país, cuando no se podía ni atender a los pacientes de cáncer ni construir hospitales en este país ni siquiera el pago del primer aguinaldo ni pensar en un segundo aguinaldo, porque este país estaba fundido antes del gobierno del presidente Evo Morales", manifestó.



El pago del doble aguinaldo, denominado "Esfuerzo por Bolivia", está condicionado a un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 4,5% en un período interanual, de junio a junio.