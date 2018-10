Bill Gates está con el corazón destrozado tras la muerte del cofundador de Microsoft Paul Allen







16/10/2018 - 16:54:57

Emol.- Durante la noche se informó la muerte de uno de los fundadores de Microsoft, Paul Allen, a lo que el actual filántropo y la otra mitad de la compañía tecnológica, Bill Gates, no pudo quedar sin reacción. Así, el empresario dirigió emotivas palabras a quien fue, no sólo su compañero de trabajo, sino su gran amigo.



Noticia relacionada Muere Paul Allen, cofundador de Microsoft a los 65 años Muere Paul Allen, cofundador de Microsoft a los 65 años En una declaración recogida por CNBC y The Washington Post, Gates asegura que se encuentra "con el corazón destrozado por la muerte de uno de mis más mejores y más grandes amigos", agregando que "desde nuestros primeros días juntos en el colegio Lakeside, a lo largo de nuestra relación al crear Microsoft, hasta alguna de nuestras acciones filantrópicas en conjunto, Paul [Allen] fue un verdadero compañero y amigo". "Los computadores personales no habrían existido sin él", fueron las palabras que el empresario escribió para su amigo. "Él estaba muy convencido cuando decía "si algo tiene el potencial de ser bueno, deberíamos hacerlo".



Ese era el tipo de persona que era". La muerte de Allen fue comunicada durante la noche del lunes, tras una lucha contra un cáncer denominado linfoma no hodgkiniano que surge en los linfocitos. El cofundador de Microsoft tenía 65 años y, además de su filantropía, había adquirido el equipo de fútbol americano Seattle Seahawks y el equipo de NBA Portland Trail Blazers.



Gates termina sus palabras lamentando que "merecía mucho más tiempo, pero sus contribuciones al mundo de la tecnología y la filantropía vivirán para las futuras generaciones. Yo lo extrañaré enormemente".



