Juan José Origel comparte foto del pasado de Eiza González







16/10/2018 - 15:38:03

QUIEN.- El periodista de espectáculos Juan José Origel compartió hace unos días una fotografía del pasado de la actriz Eiza González.

En la imagen aparece el presentador posando junto a la estrella mexicana. "Con la ahora famosísima Eiza González", posteó Origel en referencia al éxito y el reconocimiento que ha alcanzado la actriz más allá de nuestras fronteras.



Ante los usuarios de la red no pasó desapercibido el cambio que ha experimentado Eiza e hicieron comentarios al respecto.



Eiza, quien conoció la fama en México por su aparición en Lola, érase una vez en el año 2007, ha logrado incursionar en producciones de Hollywood como "From Dusk Till Down" serie producida por Robert Rodríguez, Baby Drivers, película que protagonizó, y su más reciente proyecto cuyo rodaje comenzó en abril de este año: "Alita: Battle Angel", interpretando el personaje de Nyssiana.





Con el paso del tiempo Eiza ha evolucionado físicamente y hoy posee una belleza que, aunada a su talento, le ayudado a conseguir el éxito en la meca de cine.



Hace unos días, Eiza compartió en la misma red sociales una fotografía en la que luce su espectacular silueta en bikini. La imagen rebasó los 500 mil likes y dio pie a miles de elogios hacia la hija de Glenda Reyna.