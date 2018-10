Colectivos piden a Víctor Hugo Cárdenas ser la voz del Movimiento 21F







16/10/2018 - 13:33:25

El Deber.- La plataforma Movimiento 21F, en representación de diferentes colectivos ciudadanos y organizaciones, invitó al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) a representarlos, en las diferentes instancias nacionales e internacionales, en defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que negó la repostulación al presidente Evo Morales.



Oki Paniagua, leyó esta mañana un pronunciamiento en el que le pidieron a Cárdenas que sea la voz del 21F, seguros de la capacidad que tiene para articular la un bloque opositor que pueda hacer frente al MAS, que busca repostular al presidente Morales.



"Nos pronunciamos a favor de una verdadera unidad en torno a un representante de una coalición política, hoy Bolivia requiere un hombre como Víctor Hugo Cárdenas, por eso lo invitamos a representarnos, le pedimos que sea el defensor del 21F, el defensor de la democracia y que rescate a Bolivia", indicó Paniagua.



El representante del Movimiento 21F agregó que los colectivos no dudarán en respaldar a Cárdenas si decidiera ir como candidato a las elecciones. "Si decide ser candidato lo vamos a apoyar, es el candidato que le puede hacer frente al MAS, Víctor Hugo es la esperanza del pueblo".



Ayer, el jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, no descartó que Víctor Hugo Cárdenas sea el candidato a la presidencia en las elecciones nacionales de 2019.



"Con el que más hemos estado dialogando, coincidiendo y trabajando es con Víctor Hugo Cárdenas. No se descarta la posibilidad de que sea candidato a la presidencia", declaró Fernández.