MAS advierte a partidos de oposición que tengan cuidado si van a ingresar al trópico

16/10/2018 - 13:28:58

Los Tiempos.- El secretario de comunicación del MAS, Gualberto Arispe, advirtió hoy a los partidos de oposición que tengan mucho cuidado y cautela si deciden ingresar al trópico de Cochabamba, ya que las organizaciones sociales de la zona decidieron "orgánicamente" no permitir campaña de ninguna otra organización que no sea del oficialismo.



"Vivimos en un estado democrático pero hay zonas donde se manejan orgánicamente y ahí ellos tienen que ver cómo ingresan, nosotros no podemos prohibir, las bases toman sus decisiones. Por eso que tengan cuidado, con mucha cautela si van a ingresar", señaló Arispe a Red Uno.



El dirigente explicó que las bases del trópico decidieron no permitir el ingreso de opositores sobretodo del FRI de Carlos Mesa, porque este personaje fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.



"Yo siento que los partidos políticos, así como el supuesto candidato de izquierda Carlos Mesa, ni con permiso no tienen moral ni autoridad para ingresar al trópico de Cochabamba", expresó por su parte el dirigente cocalero Leonardo Loza.



El viernes un grupo de militantes del FRI fue agredido por seguidores del MAS en Shinahota y el candidato de esta tienda política pidió garantías democráticas para sus seguidores.



Sobre la agresión al FRI en Shinahota, Loza dijo que se trató de una "reacción natural" de sus compañeros y que "es incontrolable para los dirigentes" porque "ellos saben perfectamente que Carlos Mesa y otros partido políticos han sembrado muerte en el Trópico de Cochambamba".



"Por lo tanto para ellos políticamente hablado no hay ningún espacio, en vano pueden ir a perder su tiempo, inscribiendo, incluso trayendo gente de afuera", apuntó.