Vizcarra no recibió a Evo en Ilo y expertos ven una mala señal





16/10/2018 - 13:26:22

Página Siete.- Pese a las previsiones, el encuentro en el puerto de Ilo entre el presidente Evo Morales y su homólogo de Perú, Martín Vizcarra, no se concretó. Expertos calificaron de “mala señal” que el jefe de Estado del país vecino no haya recibido al mandatario nacional.



El fin de semana, según información oficial, Morales y Vizcarra tenían previsto reunirse después de que el buque Ante Topic desembarcara con 13.000 toneladas de mercancía para Bolivia en el Terminal Portuario de Ilo, en Moquegua. No obstante, al lugar sólo asistió el presidente Morales, quien fue recibido por el alcalde peruano William Valdivia en el Palacio Municipal de esa región costera.



“Realmente fue un error garrafal diplomático, porque exponer a un mandatario a un encuentro, por más protocolar, por más simbólico que sea, no puede ser que un presidente vaya y el otro no”, sostuvo Álvaro del Pozo, experto en derecho internacional.



Su colega Roxana Forteza, en la misma línea, afirmó que los encargados de protocolo de ambos países “se aplazaron”, pues ellos son los que deben concretar el encuentro entre los primeros mandatarios, más aún si hubo el compromiso de las autoridades.



Para Forteza, el que no se haya realizado la reunión anunciada entre los dos presidentes es “una mala señal” , aunque -dijo- “se tiene que ver las razones de Vizcarra para no asistir al encuentro”.



En el país la cita fue confirmada por el Gobierno. “Mañana estaremos en Perú”, dijo Morales en un acto público en La Paz.



“Vizcarra acompañará a Morales a recibir esa carga, informó el responsable de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, David Sánchez”, informó ABI el 12 de octubre.



En Perú, la secretaría de prensa de la Presidencia hizo referencia al eventual encuentro. Vizcarra, según un boletín, dijo que Morales lo invitó a acompañarlo el sábado, “luego de los acuerdos bilaterales alcanzados”.



Para el diputado del MAS Víctor Borda no se concretó la reunión porque “hubo un factor de descoordinación, particularmente entre la Cancillería de Bolivia y Perú”.



El diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata, coincidió con esa opinión. “Queremos entender que obedece a temas de coordinación y protocolo”, manifestó el legislador, quien agregó que “es mejor no crear una conjetura”.



Los legisladores también coincidieron en que el Gobierno dio un paso significativo, porque “el puerto de Ilo es lo más conveniente” para Bolivia.



Vizcarra y Morales se reunieron por última vez el 3 de septiembre en la ciudad de Cobija (Pando). Entonces, Vizcarra anunció la construcción de un nuevo puerto en Ilo para el comercio, que -se prevé- promoverá el futuro corredor que unirá los océanos Pacífico y Atlántico.



El viaje de Morales a Perú se dio 12 días después del fallo de La Haya, que rechazó el pedido boliviano de obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico.