Chapare: Activista del FRI dice que no tiene miedo y seguirá en la inscripción





16/10/2018 - 13:25:06

El Día.- Tras ser víctima de hostigamiento político la semana pasada, Erasmo Toaca, activista del FRI en Shinahota, en la región del Chapare, afirmó este martes que no tiene miedo y que continuará con la labor de inscribir militantes todos los días.



“No tengo miedo ¿Qué podría tener miedo? Yo soy de aquí. No vamos a cerrar (la mesa de inscripción) y vamos a seguir, porque no estamos en defensa de una persona, estamos en defensa de nuestra amada Bolivia, de la democracia, y el respeto y cumplimiento de las norma en un Estado de Derecho”, dijo Toaca en contacto con ERBOL.



El activista fue objeto de hostigamiento cuando un grupo de personas, que estaban en un vehículo con placa oficial de la Alcaldía de Villa Tunari, arremetieron contra su mesa de inscripción y le robaron el banner con el rostro de Carlos Mesa.



Toaca señaló que en general no siente temor, pero sí estuvo amedrantado el fin de semana cuando la federación de Shinahota se reunió para decidir expulsar a quienes apoyen a Mesa. Dijo que había rumores de que los sindicatos oficialistas lo agredirían y atentarían contra sus bienes.



Señaló que, tras el episodio de hostigamiento, existe mayor afluencia de personas a inscribirse. Agregó que se siente seguro realizando su labor política, dado que es conocido en Shinahota y no cree que los dirigentes locales vayan a actuar en su contra.



“Me siento seguro porque tengo toda mi familia aquí, he nacido aquí, he crecido aquí y estoy también haciendo mi vida aquí, por ese aspecto me siento seguro toda la población nos conoce”, acotó.



Indicó, sin embargo, que replegó la mesa de inscripción de la vía pública a un domicilio particular, puesto que la Alcaldía de Shinahota le entregó una notificación de que no estaba autorizado para esa labor. Señaló que ya ha solicitado el permiso al municipio, pero aún no hay respuesta.



Por otro lado, el activista mencionó que está realizando su inscripción son el banner de publicidad, porque el que tenía se lo robaron y aún no le llega otro de Cochabamba. Ante esa carencia, planea improvisar un aviso en cartulina.



Pide que autoridades actúan



Toaca anunció que se presentará una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, puesto que fue expulsado de la Asociación de Volqueteros 1º de Mayo por su apoyo al FRI. Considera que con esa resolución se vulnera su derecho al trabajo.



Por otro lado, pidió que la Fiscalía active de oficio un proceso por uso indebido de bienes del Estado, puesto que el vehículo en que estaban los hostigadores es de uso oficial de la Alcaldía de Villa Tunari.