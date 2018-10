Dirigente cocalero: Mesa ha sembrado muerte en el Trópico







16/10/2018 - 13:16:12

Correo del Sur.- El dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, manifestó hoy, martes, que los partidos políticos, así como el de Carlos Mesa, no tienen moral ni autoridad para ingresar a esa región a pedir el voto cuando antes, estando de turno, persiguieron y mataron a muchos productores.



"Yo siento que los partidos políticos, así como el supuesto candidato de izquierda Carlos Mesa, ni con permiso no tienen moral ni autoridad para ingresar al trópico de Cochabamba", expresó Loza a la revista de Unitel.



El dirigente dijo que Mesa y otros partidos políticos, cuando estuvieron en el Gobierno, "asesinaron a muchos compañeros cocaleros, quedaron muchos huérfanos, perseguidos, heridos, por tanto el Trópico tiene memoria y no se olvida".



El 12 de octubre, un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), que se trasladaba en un auto oficial, atacó un punto de inscripción del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) que postula como candidato a la presidencia a Mesa, en la región de Shinahota, Trópico de Cochabamba.



Sobre la agresión al FRI en Shinahota, Loza dijo que se trató de una "reacción natural" de sus compañeros y que "es incontrolable para los dirigentes" porque "ellos saben perfectamente que Carlos Mesa y otros partidos políticos han sembrado muerte en el Trópico de Cochambamba".



"Por lo tanto para ellos políticamente hablado no hay ningún espacio, en vano pueden ir a perder su tiempo, inscribiendo, incluso trayendo gente de afuera", apuntó.



Sin embargo, Loza dijo que el Trópico siempre ha sido democrático, "siempre ha estado con la democracia, y si Carlos Mesa quiere pasearse por allá para recordar cómo mató a mis hermanos, tiene todo el derecho, nadie se va a atajar, pero la conciencia y el compromiso de los compañeros es incontrolable".



Acusó a Mesa de ser un falso izquierdista, al presentarse con las siglas del FRI, y remarcó que lo único que quiere es ingresar al Trópico para confundir y dividir a los cocaleros usando el tema electoral para aparentar que en esa región no se le permite el ingreso "cuando sabe perfectamente que va haber una reacción natural de los compañeros para ese tipo de políticos".



Dijo que otras organizaciones políticas que no son parte del pasado político del país pueden ingresar al sector, pero pierden su tiempo porque el 95% de los cocaleros son del llamado proceso de cambio.