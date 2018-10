Al menos 3.600 personas con discapacidad fueron contratadas por empresas privadas en un año







16/10/2018 - 11:09:19

La Paz, (ABI).- El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó el martes que al menos 3.600 personas con discapacidad fueron contratadas en el sector público y privado, a un año de la promulgación de la Ley 977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica para ese sector de la población.



"Hasta el momento 2.800 personas han sido insertadas en el sector público y 800 en el sector privado", dijo a Radio Panamericana.



Según la norma, las instituciones públicas deben insertar laboralmente en su planilla de trabajadores a personas con discapacidad en un porcentaje no menor al 4%, mientras que el sector privado en un 2%.



Hinojosa lamentó que las gobernaciones, alcaldías y universidades del país no den cumplimiento a esa normativa.



En el caso de las empresas privadas, la autoridad precisó que el Ministerio de Trabajo creó el Programa de Apoyo al Empleo para capacitar a las personas con discapacidad en diferentes rubros.



"Durante seis meses las personas con discapacidad podrán realizar una capacitación in situ y, de ese modo, a través de un proceso de evaluación con el sector privado poder hacer la inserción laboral", acotó.