La reacción de Carlos Vela ante acusación de transexual







16/10/2018 - 09:53:02

Quien.- Luego de que Carlos Vela fuera expuesto por una mujer transexual en su supuesta intención de salir con ella, el futbolista de la Major League Soccer negó en Twitter dicha conversión y criticó que “gente sin escrúpulos busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública”.





En el mismo comunicado, el deportista mexicano añadió: “Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nada ni nadie va a lograr hacerme daño, y mucho menos con esas intenciones”.



En respuesta, Ale Salinas, la modelo involucrada, publicó en sus redes sociales: “Quiero ser hincapié y agradecer a la revista TV y Novelas por permitirme el espacio de hablar y aclarar lo que realmente pasó pero sobre todo mostrar esa parte humana de mí, por permitirme alzar la voz y defender mi persona hacia todos esos ataques que estoy recibiendo de personas totalmente ajenas a mí y respecto a lo sucedido, a todos esos medios de comunicación que de manera respetuosa me han buscado y se muestran solidarios conmigo, gracias también a esas personas que sin conocerme conocen la empatía y el respeto y me han enviado sus mensajes de apoyo y cariño, a mi familia y amigos por no dejarme sola en estos momentos no muy gratos para mí, la vida está llena de lecciones y de ellas se aprende, hoy cierro un ciclo en mi vida y comienzo uno nuevo, lleno de oportunidades, madurez y aprendizaje para no tropezar en la misma piedra. Muchísimas gracias de corazón.