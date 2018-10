Un felino con mucho ojo clínico: Su gata le salva dos veces de las garras del cáncer







16/10/2018 - 09:48:00

Actualidad.- Ángela Tinning, una británica de 45 años que vive con su gata Missy en Lemington (Inglaterra), pudo superar el cáncer en dos ocasiones gracias a su mascota, según ha explicado en Metro.



"Había oído hablar de perros que tienen el instinto de sentir el dolor de su dueño, pero nunca había oído nada semejante de los gatos", explica Tinning, que acudió al médico cuando notó que algo había cambiado en el comportamiento de su mascota, que se recostaba sobre su pecho y le tocaba la misma zona.



"No pude pasarlo por alto, fui al médico, me hicieron una biopsia y detectaron el cáncer en fase temprana", relata la dueña, que subraya que "de no haber sido por Missy habrían pasado meses antes de que aparecieran señales perceptibles del cáncer".





Hace dos años Missy ya alertó de la misma enfermedad a Ángela, que siempre estaba alrededor de ella y se acostaba sobre su pecho, según Daily Express. Poco después los médicos descubrieron células precancerosas en el organismo de la mujer y se las extirparon.



Después de estos dos diagnósticos, Ángela ha nominado a Missy para la candidatura "Una gata heroína" del Premio Nacional de Gatos.