La Verde mide fuerzas con el equipo mundialista de Irán







16/10/2018 - 08:44:25

Página Siete.- La Selección boliviana de fútbol tendrá hoy un rival de mayor jerarquía en el segundo amistoso de la fecha FIFA, que jugará frente a Irán (12:00), en el estadio Azadi de Teherán.



El pasado sábado la Verde no tuvo problemas en derrotar al débil conjunto de Myanmar por 3-0, pero hoy se medirá con un seleccionado que este año estuvo presente en el Mundial de Rusia.



El partido servirá para medir la real capacidad que tiene el equipo que dirige César Farías, que hasta la fecha ha jugado cinco encuentros de orden internacional con dos derrotas, dos empates y la victoria del pasado sábado frente al elenco asiático.



Farías destacó la actitud que tuvieron sus jugadores contra Myanmar, más cuando el compromiso se jugó a 35 grados de temperatura que desgastó físicamente a los jugadores.



“Estamos por buen camino, tenemos muchas adversidades, pero este grupo ha demostrado que tiene mucho corazón por la camiseta, algo que se debe valorar”, señaló Farías.



El defensor Luis Haquín comentó que frente a Irán, “la Selección quiere confirmar que no fue casualidad ganarle a Myanmar, ahora tendremos un rival más exigente que jugó el último Mundial, pero el grupo se encuentra fortalecido en la parte anímica”.



La Verde realizó ayer el reconocimiento al campo de juego en el que se desarrollará el encuentro internacional. Farías no dio pistas del equipo que enfrentará a los iraníes, pero se estima que exista un par de variantes en la conformación titular con la inclusión desde el vamos de Leonardo Vaca en reemplazo de Gilbert Álvarez y la presencia de Leonel Justiniano en el mediocampo.



El entrenador del combinado nacional pretende jugar 15 encuentros más en el exterior del país para que los jugadores tengan el roce internacional para afrontar en junio de 2019 la Copa América de Brasil y dentro de un año las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En lo posible, el DT pidió que los encuentros se realicen en condición de visitantes.



El rival



Por su lado, la selección de Irán llega al duelo con la victoria sobre Uzbekistán por 0-1 en un partido disputado el mes pasado, el único tras su participación en el Mundial de Rusia 2018. El combinado asiático aseguró hace unas semanas la permanencia de su entrenador, el portugués Carlos Queiroz, con quien consiguió la clasificación al reciente campeonato del mundo.



Irán y Bolivia ocupan los puestos 33 y 58, respectivamente, según la última actualización de la clasificación de selecciones difundida por la FIFA en septiembre.