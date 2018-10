Wilstermann tiene equipo completo para enfrentar a San José el domingo







16/10/2018

Los Tiempos.- Después de varias semanas, el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tiene a disposición a todo el plantel para definir al equipo titular que enfrentará al ahora líder del campeonato Clausura, San José, este domingo desde las 17:15.



Aunque aún no está al 100% físicamente, el volante brasileño Serginho logró superar con éxito una tendinitis crónica que tenía en el tendón de Aquiles. El futbolista incluso ya fue incluido en la banca de suplentes y jugó los últimos minutos del partido ante Blooming.



“Él (Serginho) se está recuperando, no está 100% físicamente, pero de a poco lo iremos poniendo”, aseguró Peña sobre el brasileño.



Como el propio volante cuenta estuvo jugando unos dos meses con una ruptura parcial del tendón y luego tuvo que parar más o menos por ese mismo tiempo, pero finalmente ahora superó la lesión, ya que después de los minutos que jugó ante Blooming no resintió la lesión.



“Ya superé la molestia. Estaba jugando casi dos meses con una ruptura parcial, con mucho dolor y ahora se tiene que adecuar nuevamente. Estamos volviendo bien, estamos listos para aportar nuevamente y ahora me queda trabajar un poquito en la parte física, creo que para el próximo partido vamos a estar listos para entrar de lleno”, expresó el futbolista brasileño, a quien ayer se lo vio trabajando con normalidad con el resto del grupo.



Todos volvieron bien



Después de la polémica que se generó la semana pasada por la larga vacación (seis días) que tuvo el equipo, todos los jugadores, según el estratega Peña, volvieron bien.



“Todos llegaron muy bien, no les falta nada”, dijo Peña.



Pero ante la consulta sobre si todos regresaron dentro del peso correcto, teniendo en cuenta que hay una multa de por medio de $us 100 por kilo demás, su respuesta fue muy escueta: “No, para nada, todo está bien”, fue lo único que dijo al respecto, sin hacer alusión a que si todos fueron pesados o no. “No tengo ninguna queja de ellos. Si hubiera algo, entonces ya ustedes lo sabrían”, añadió.



Parte del equipo aviador no estaban jugando, como Serginho y Ricardo Pedriel, pero estos volvieron a los entrenamientos el jueves. El resto se incorporó ayer.



“El jugador tiene que ser profesional 100%. En este caso ellos tenían un cronograma de trabajo, que debían hacerlo individualmente en un gimnasio; de todo eso se hizo el control. El domingo, en la parte física, todos respondieron bien”, explicó el técnico.



Wilstermann tendrá menos días de trabajo en relación al resto de los clubes que trabajaron sin descanso en este receso del torneo Clausura por la fecha FIFA. Pero además, su próximo rival, San José, no perdió ritmo de competencia, porque adelantó un cotejo para el domingo pasado ante Destroyers.



El cotejo ante los santos servirá para evaluar si fue o no acertada la decisión del cuerpo técnico de dar vacaciones al plantel.



“NADIE ME HABLÓ PARA RENOVAR”



El estratega de Wilstermann, Álvaro Peña, reiteró que ningún dirigente se comunicó para hablar sobre el tema de su contrato.



“A mí no me habló nadie y vuelvo a decirlo, yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre y tengo que trabajar, para que vamos a hablar del contrato del siguiente año si tengo uno todavía”, dijo Peña.



Entre tanto, Arnaldo Giménez señaló que está contento de haber renovado su vinculación por dos años más. “Muy feliz por estar dos años más en Cochabamba. Gracias a Dios, creo que la dirigencia se dio cuenta del esfuerzo que uno hace, espero recompensar la confianza”, dijo.