Peña contento porque los jugadores están en su peso 







16/10/2018 - 08:36:36

Opinión.- El entrenador de Wilstermann, Álvaro Peña, indicó ayer que se siente “plenamente satisfecho” tras las pruebas físicas que les hicieron a los futbolistas del primer plantel, en su regreso a las prácticas. “No les falta absolutamente nada”, aseguró.



El vigente campeón nacional completó sus filas ayer con los jugadores que formaron parte del triunfo (0-3) ante Blooming en Santa Cruz, nueve días atrás. Tras haber “ganado una apuesta”, los rojos tuvieron seis días de “descanso controlado”.



Más allá de los reproches del vicepresidente Ejecutivo del club, Renán Quiroga, Peña volvió a ponderar la determinación y elogió el “cuidado y profesionalismo” de los integrantes del equipo.



Asimismo, el técnico informó que seguirá “llevando de a poco” a futbolistas que “aún no están al tope físicamente”.



“De la misma forma que hicimos con Ricardo (Pedriel), a Serginho le estamos dando más minutos gradualmente. En el siguiente partido, podrá tener más tiempo en cancha”, dijo.



Por su parte, los jugadores, que dialogaron ayer con los medios de comunicación, ponderaron el tiempo de descanso que tuvieron.



“Nos vino bien. En lo personal, pude compartir con mi familia después de mucho tiempo y eso me hace regresar renovado y con todo”, señaló Cristian el Pochi Chávez.



El argentino remarcó que el equipo “sigue recuperando sensaciones y el buen juego” con la mira puesta en lograr el bicampeonato nacional.



Serginho, quien se sumó a las prácticas el jueves de la semana anterior, manifestó ayer que aún realiza algunos trabajos específicos de recuperación para evitar “problemas posteriores” de la tendinits que sufrió en el pie izquierdo.



Además, resaltó la importancia de los próximos dos partidos por el Campeonato Clausura de la División Profesional.



“Son cotejos (ante San José y The Strongest) que pueden definir el torneo. Tenemos que estar concentrados al máximo, dar lo mejor y superar estos desafíos para seguir en la lucha del torneo”.



El Aviador tendrá seis días para preparar la visita a San José de este domingo (17:15) por la jornada 15 del torneo Clausura.



En su último desplazamiento al estadio Jesús Bermúdez, el Hércules valluno pisó fuerte en la semifinal de ida del Apertura y se impuso por 2-4 a la escuadra que dirige el qhochala Eduardo Villegas.



¿VENTAJA? Peña y el golero titular de Wilster, el paraguayo Arnaldo Giménez, se refirieron ayer al adelanto del Santo que terminó con victoria (3-1) sobre Destroyers.



“Todos deberíamos respetar lo establecido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)”, dijo Peña.



“Estas cosas también ocurrieron en el pasado campeonato, pero debemos superarlas también”, señaló el Pipo.