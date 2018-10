Sol.Bo descarta alianza con Doria Medina







15/10/2018 - 21:12:50

La Paz, (ABI).- El asambleísta departamental de La Paz por Soberanía y Libertad (Sol.bo), Edwin Herrera, descartó el lunes una alianza política con el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, porque convence las varias veces que intentó ser presidente.



"Hay distanciamientos, no estamos pudiendo llegar a coincidencias porque Unidad Nacional está insistiendo (en) la posibilidad de que sea don Samuel Doria Medina el candidato de unos sectores de la oposición, no nos convence esa posibilidad porque ya estuvo varias oportunidades", dijo a los periodistas.



No obstante, Herrera indicó que Sol.bo buscará aliarse con Carlos Mesa, quien es candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y con el líder de Movimiento Demócrata Social (MDS) y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.



"Estamos conversando con partidos políticos, con grupos de jóvenes, con organizaciones sociales, estamos conversando de manera amplia honesta horizontal y les estamos ofreciendo cuatro temas visión de país, visión programática, renovación del sistema político y transparencia en el nuevo gobierno", agregó.



Por su parte, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) y militante de UN, Amilcar Barral, dijo que el líder de Sol.bo y alcalde de La Paz, Luis Revilla, no es una opción nueva para el país porque tienen más de 18 años en la política.