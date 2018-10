Becky G mostró su rostro sin maquillaje en las redes sociales







15/10/2018 - 20:23:02

Notitarde.- La cantante estadounidense Becky G posteo una foto en Instagram donde se le observa al natural causando controversia entre sus fanáticos.



Reporta Feedlatino, que Becky G se dio a conocer en 2011 cuando lanzó varios covers.



Aunque, se lanzó a la fama en el 2017 cuando se unió con el cantante de trap Bad Bunny con quien grabó el tema mayores.



Además de ser cantante de reguetón también es actriz.

Becky G mostró su rostro al natural



Por su parte, la cantante no acostumbra subir fotos al natural y en esta ocasión lo hizo.



Así que recibió múltiples comentarios tanto positivos como negativos.



De hecho, algunos dicen que se quita algunos años y parece de su edad.



Sin embargo, otros aseguran que se ve mejor sin tanto maquillaje.



No obstante, algunos la criticaron por no parecerse en nada a la Becky G que están acostumbrados.