La bebé de Khloé se adelanta a Halloween y encanta con su disfraz de calabacita







15/10/2018 - 20:16:05

QUIEN.- La pequeña True Thompson, hija de la pareja formada por Khloé Kardashian y el jugador de la NBA Tristan Thompson , es la más pequeña de la nueva generación del clan televisivo y por tanto tuvo que ejercer de adorable calabaza en su primer posado familiar con motivo de la llegada de Halloween, uno que solo comparte con dos de sus primas mayores, Penelope (6) y Reign (3), y que, como era de esperar, había sido ideado por la mamá de estas dos últimas niñas mencionadas y tía de la menor de las pequeñas: la estrella televisiva Kourtney Kardashian.





La que fuera pareja del controvertido Scott Disick, con quien también tiene a Mason (8), no tardó en publicar una instantánea de True ataviada con tan enternecedor disfraz en la sección de Stories de su cuenta de Instagram, etiquetando de paso a los padres de la bebé para que la entrañable imagen no pasara desapercibida para ellos.



Y desde luego que no lo hizo, ya que solo unos minutos después era la propia Khloé quien incorporaba a su cuenta personal la fotografía tomada por su hermana mayor para presumir abiertamente ante sus seguidores de la niña tan hermosa y fotogénica que le llevó a debutar en la maternidad el pasado abril. "No me he podido resistir a hacerlo, ¡mi pequeña calabaza! El primero de un montón de disfraces que están por venir", ha escrito en la descripción de la foto.





Solo unos días antes de disfrutar de esta agradable jornada de domingo con su tía y sus primas, True asistía junto a buena parte de esta nueva generación de Kardashian a la llamada "Fiesta de cupcakes para primos" que organizaron para ellos sus famosos padres y en la que, de forma más concreta, también estuvieron presentes Dream -hija de Rob Kardashian y Blac Chyna-, los dos retoños menores de Kim y Kanye West - Saint (3) y Chicago (9 meses)-, la simpática Stormi -hija de Kylie Jenner y Travis Scott- y por supuesto los tres hijos mencionados de Kourtney y Scott Disick.