Yang Kaili, la estrella china de las redes sociales detenida por insultar el himno nacional de su país

15/10/2018 - 20:04:40

BBC.- Una estrella china de las redes socailes ha sido detenida durante cinco días. ¿Su crimen? "Insultar" el himno nacional de su país.



Yang Kaili, de 20 años, quien tiene más de 40 millones de seguidores en Huya, un equivalente a Youtube en China, hizo una transmisión en vivo cantando el himno nacional mientras agitaba los brazos.



El Departamento de Policía de Shanghái consideró este gesto una violación de la Ley del Himno Nacional.



"El himno nacional es un símbolo del país, todos los ciudadanos deben respetarlo y salvaguardar su dignidad", sostuvieron en un comunicado las autoridades chinas.



"Las plataformas de transmisión en vivo no están por encima de la ley".



Por su parte, Huya retiró el video y bloqueó el canal de Yang.

Qué dice la ley



La Ley del Himno Nacional de China, que rige desde 2017, establece que quienes canten el himno de manera "distorsionada o irrespetuosa", puede ser detenidos hasta por 15 días.









El 7 de octubre Yang, quien también es conocida como Li Ge, se grabó cantando el primer verso del himno nacional mientras sonreía y movía los brazos como una directora de orquesta.



"El acto de Li Ge viola la Ley del Himno Nacional", escribió la compañía Huya en un comunicado. "Estamos comprometidos con esparcir energía positiva y salvaguardar la dignidad del himno nacional".

Controversia



Ante la sanción, Yang se disculpó públicamente.



"Me disculpo sinceramente por no haber cantado el himno seriamente", dio Yang. "El himno es sagrado y mi comportamiento hiere los sentimientos de todos".



En las redes sociales chinas el caso ha causado controversia.





En Weibo, el equivalente a Twitter en China, algunas personas apoyan la sanción y otras la critican.



"La ley es la ley", comentó un usuario. "Algunas cosas deben tratarse con respeto".



"Esto es vergonzoso", dijo otro. "Ella está insultando el himno y violando la ley".



Pero otros defendieron a Yang.



"No creo que ella haya estado tratando de insultar el himno a propósito", dijo un usuario.



"Es un poco equivocado imponer un castigo tan duro", escribió otro.



Por ahora, Yang dijo que suspendería sus transmisiones.