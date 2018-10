Órgano Electoral: Inscripción y emisión de voto no es obligatorio para elecciones primarias





15/10/2018 - 19:31:38

La Paz, (ABI).- El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reiteró el lunes, mediante un comunicado público, que los ciudadanos no están obligados a inscribirse como militantes a una organización política y tampoco a votar en las elecciones primarias.



"El registro y/o el voto de militantes de las organizaciones políticas no son obligatorios, conforme a la Ley N° 1096, por lo tanto, no se emitirá ningún certificado de sufragio, ni se considera ninguna sanción para aquellas personas que no hubieran participado en esta elección", señala el primer punto del comunicado.



El OEP puntualizó que los ciudadanos que no hayan emitido su voto en las elecciones primarias, previstas para el 27 de enero de 2019, no están impedidos de hacerlo en las elecciones generales.



Señala que las elecciones primarias se realizarán únicamente en el territorio nacional y no existe la previsión de participación de ciudadanos que viven en el exterior.



La entidad asegura que no habrá restricción vehicular el día de las elecciones primarias.



Agrega que los únicos documentos requeridos para las elecciones generales de octubre de 2019 son: la cédula de identidad y pasaporte para ciudadanos que residen en el extranjero.