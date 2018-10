Ivanka Trump: ¿Adepta de una secta que promete enseñar a volar?







15/10/2018 - 19:19:21

RT.- Una nueva investigación del periodista Justin Rohrlich, de The Daily Beast, afirma que la hija del presidente de EE.UU. Donald Trump, Ivanka, así como su yerno, Jared Kushner, forman parte de un movimiento cuasi religioso que pretende enseñar a sus seguidores poderes mágicos, incluida la capacidad de volar.



Se trata del movimiento de meditación trascendental (MT), una técnica que consiste en la repetición de mantras, inventada en la India en los años 1950 por Majarishi Majesh Yogui. Pronto se extendió por todo el mundo y es practicada por muchas personas famosas como la cantante Katy Perry, el director de cine David Lynch e incluso estuvo en la agenda de la legendaria banda británica The Beatles.



En calidad de prueba el periodista indica que la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, el año pasado en su libro de autoayuda exaltó los beneficios del MT. "La meditación trascendental es una práctica que aprendí hace varios años y no podría hacer la mitad de lo que hago en un día sin ella", aseguró Ivanka. "Veinte minutos son ideales para calmar la mente, eliminar las distracciones y aumentar mi productividad", añadió.



En este sentido, el periodista de The Daily Beast indica que hay dos grupos de adeptos de MT: "Una versión "minorista" para el público en general con un mensaje anodino sobre cómo deshacerse del estrés". Mientras que otro grupo representa una "sociedad secreta", "un pequeño, pero devoto grupo de verdaderos creyentes […] que promete desbloquear habilidades sobrenaturales y proporcionar todo tipo de resultados mágicos, algunos de los cuales pueden supuestamente lograrse pagando a los equipos de monjes indios miles de dólares".

El costo de volar



Entre estas capacidades sobrenaturales está el llamado "vuelo yóguico", cuando los meditadores intentan levitar mientras están sentados en la posición de loto.



Según Bob Roth, el líder del movimiento MT en EE.UU., para aprender la técnica del vuelo yóguico (TM-Sidhis) el interesado debe pagar 4.000 dólares por el programa de cuatro meses, que incluye dos semanas de residencia. El costo puede reducirse con becas "para que cualquier persona que quiera aprender pueda hacerlo", asegura.



Según el Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de Maharishi, "en los últimos 25 años, ha sido documentado científicamente que la práctica del vuelo yóguico mejora la calidad de vida de las personas y la sociedad". Cabe mencionar que el movimiento MT tiene sus propios grupos de científicos, vistos con escepticismo por la comunidad científica principal, así como sus propias universidades y lujosas propiedades en todo el mundo.