Arabia Saudí dispuesta a admitir que periodista fue asesinado







15/10/2018 - 19:02:10

VOA.- Arabia Saudí se prepara a admitir que el periodista desaparecido Jamal Khashoggi fue asesinado, según informan dos medios estadounidenses.Las historias citan fuentes, según las cuales, la muerte de Khashoggi fue un "interrogatorio que salió mal".



CNN informa que quienes están detrás de la operación pudieron haber tenido la intención de secuestrar a Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y llevarlo de vuelta al reino para interrogarlo.



Los informes dicen que se espera que el reporte saudí diga que la operación en la que murió se llevó a cabo sin autorización oficial y que los responsables de la muerte serán castigados.Khashoggi fue visto entrando al consulado hace dos semanas y desde entonces no aparece.



El lunes temprano, el presidente Donald Trump sugirió que los "matones clandestinos" podrían haberlo asesinado.Trump dijo que el rey saudí Salman le dijo en una conversación telefónica de 20 minutos el lunes que no tenía conocimiento lo que le sucedió a Khashoggi, un crítico del heredero al trono saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.



"Sus negativas no podrían haber sido más fuertes", dijo Trump en la Casa Blanca. "No quiero decir que sé lo que piensa, pero a mí me sonaba como si estos hubieran sido asesinos sin escrúpulos. Es decir, ¿quién sabe?".



Trump envió al secretario de Estado Mike Pompeo a Riad para hablar con Salman sobre la desaparición de Khashoggi.



Trump se comprometió a "no dejar nada por descubrir" para determinar lo que le sucedió a Khashoggi.



Mientras tanto, en Estambul, la policía turca inició una búsqueda en el consulado de Arabia Saudí. Khashoggi ingresó al consulado el 2 de octubre para obtener los documentos que necesitaba para casarse con su novia, Hatice Cengiz, una ciudadana turca que esperó en vano a que Khashoggi saliera.



A última hora del domingo, el monarca saudí y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hablaron sobre la formación de un grupo de trabajo conjunto para investigar la desaparición de Khashoggi, quien los funcionarios turcos creen que fue asesinado por agentes saudíes en el interior del consulado.



Arabia Saudí ha calificado las acusaciones de "infundadas" y dijo que Khashoggi dejó el consulado por su cuenta. Pero ni Turquía ni Arabia Saudí han proporcionado pruebas claras para respaldar su versión de los acontecimientos.



Trump dijo al programa de noticias "60 Minutes" de CBS, el domingo, que Arabia Saudí enfrentaría un "castigo severo" si se determina que Khashoggi fue asesinado dentro del consulado, pero Riad rechazó la amenaza estadounidense y dijo que tomaría represalias si Trump aplicaba sanciones contra la nación árabe.