Envían a la cárcel al Alcalde de Quillacollo por falsificación de certificado de libreta militar







15/10/2018 - 18:55:43

Quillacollo, (ABI).- El Tribunal de Sentencia Primero ordenó la detención preventiva en la carceleta de Arani del alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, por un proceso judicial planteado en su contra por la falsificación de un certificado de libreta de servicio militar, informó el lunes el asesor legal de la Alcaldía, Milton Escóbar.



"La juez (que preside el tribunal) dispuso su detención preventiva en el penal de Arani (...), están elaborando los recaudos de ley, como el mandamiento de detención preventiva y con ello los policías correspondientes van a trasladar inmediatamente al señor Mérida", informó a los periodistas.



Según Escóbar, esa resolución judicial surgió en una audiencia instalada para atender una solicitud de la Alcaldía de Quillacollo para la revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva, que beneficiaban a Mérida desde junio de 2017, entre ellas arraigo y una fianza de 80.000 bolivianos.



Explicó que se demostró que la autoridad edilicia suspendida no demostró que tiene una actividad laboral lícita.



"En audiencia dijo: soy alcalde y a la vez soy auxiliar de farmacia. Entonces, esa situación generó duda en el tribunal, por lo que encontraron que él no contaba con una ocupación lícita", sostuvo.



Agregó que se estableció, además, que Mérida tiene nuevos procesos judiciales en su contra y el Ministerio Público lo imputó por varios de ellos.



"Por esa razón, la juez determinó también que existían no solamente riesgos procesales de fuga, sino también de obstaculización, esto en razón de que en anteriores audiencias ha logrado convocar a una gran cantidad de gente que andaba diciendo cosas en contra los jueces del tribunal de sentencia", detalló.



Esa instancia judicial sentenció a Mérida a tres años y seis meses de cárcel, el 27 de febrero de este año, por el delito de uso de instrumento falsificado, porque se constató con pruebas, según el Ministerio Público, que falsificó un certificado que acreditaba que tenía libreta de servicio militar para habilitarse como candidato en los comicios subnacionales de 2015.



Sin embargo, esa condena no se aplicó aún porque no está ejecutoriada y la autoridad edilicia del caso anunció que presentará recursos de apelación y casación para evitar el cumplimiento de la misma.