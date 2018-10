Gobierno garantiza actividades electorales de partidos políticos y pide evitar confrontaciones







15/10/2018 - 18:33:09

La Paz, (ABI).- El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, dijo el lunes que el Gobierno garantiza a los partidos políticos, del oficialismo y oposición, el desarrollo de sus actividades democráticas electorales en el país y pidió no caer en provocaciones para evitar confrontaciones.



"Tienen las garantías constitucionales Carlos Mesa y cualquiera de los otros precandidatos y los partidos políticos (...), estamos en una etapa electoral y esperemos que más bien que no se caiga en ningún tipo de provocación, no se pueda confrontar a la población", dijo a los periodistas.



Quiroga pidió reflexión y tolerancia a población en esta "etapa electoral" para evitar hechos, como el altercado el viernes entre militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y simpatizantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en el Chapare, Cochabamba.



"En líneas generales llamar a la reflexión a toda la ciudadanía sea de cualquier partido político y siempre mencionarles no caer en confrontaciones (...). En caso de existir cualquier exceso, bueno nosotros también vamos a ir controlando según las instancias correspondientes", advirtió.



Agregó que la Policía dará también las garantías a los partidos políticos para realizar cualquier actividad política autorizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).