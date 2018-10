Viceministro: Los tiempos han cambiado, los indígenas ya no agachan la cabeza como antes





15/10/2018 - 17:15:31

La Paz, (ABI).- El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informó el lunes que el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo será parte de un proceso penal que iniciaron indígenas chiquitanos en contra de las denominadas plataformas "21F" y la Juventud Cruceñista, por la agresión y discriminación que sufrieron en una entrada cultural y religiosa en el municipio de San Miguel de Velasco de Santa Cruz.



"Han hecho la denuncia correspondiente y nosotros nos vamos a apersonar para ser parte del proceso penal en contra de esos grupos", dijo en una conferencia de prensa junto a dirigentes indígenas y representantes del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo.



Cárdenas enfatizó que los tiempos han cambiado y que ahora los indígenas "ya no son humillados y no agachan la cabeza como antes".



Por su parte, la cacique de San Miguel de Velasco, Ayda Gil, manifestó que los supuestos agresores no deben de olvidar que por sus venas corre la "sangre indígena" de sus antepasados.



El director del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Discriminación, Leoncio Gutiérrez, dijo que en los próximos días presentará ante la Fiscalía un memorial para realizar el seguimiento a ese caso.



La Ley 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece sanciones que van de entre tres a siete años de prisión, advirtió.