Se retrasa inicio de la venta de Súper Etanol 92 en Bolivia







15/10/2018 - 13:00:34

El Deber.- Desde el Ministerio de Hidrocarburos anunciaron que tenían previsto arrancar la venta del Súper Etanol 92 este lunes 15 de octubre; sin embargo, la Asociación de Surtidores Privados de Bolivia (Asosur), aseguró que la venta de este nuevo combustible arrancaría recién a finales de mes.



El 3 de octubre, a través de una publicación en ANF, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informaba que la inversión para la producción de Etanol suma hasta el momento $us 136 millones, y anunciaba que el producto estaría en el mercado a partir del 15 de octubre.



Susy Dorado, gerente general de Asosur, informó que los surtidores todavía se encuentran trabajando y adecuando a las nuevas normativas y requisitos exigidos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Dorado explicó que el miércoles 10 de octubre salió una resolución ministerial (125-18) en la que establece todas las condiciones técnicas que deben cumplir las estaciones de servicio para comercializar el nuevo producto.



"Estimo que a fin de mes estaríamos en condiciones de vender la Súper Etanol 92, y en Santa Cruz arrancaríamos con 45 surtidores. Los surtidores que están listos para venderlo son las que ya comercializan la Ron 91, porque estas solo necesitarían dar de baja este producto y dar de alta a la 92 (a través de un trámite administrativo), porque ya no se va a comercializar la Ron 91, se va a sustituir", indicó Dorado.



Agregó que las estaciones todavía se están adecuando con los requisitos señalados en la resolución ministerial, por ejemplo con la habilitación de los tanques de almacenamiento, la limpieza de los ductos y la adecuación de los dispenser (nombre del combustible y su precio).



Por otra parte, la gerente de Asosur explicó que todavía no se ha fijado el precio del nuevo combustible, los propietarios de los surtidores se encuentran a la espera de la resolución que fije el precio para ser introducido en el dispenser.